Sandra Barneda estalla por el caso Rubiales: “Quienes tienen que hablar, no hablan”

Sandra Barneda ha mostrado su enfado este miércoles por la forma en que se está abordando el caso del beso que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria de la Selección Española de Fútbol en el Mundial. La presentadora, harta de que algunos de los colaboradores de Así es la vida juzguen la actitud de la deportista y le insten a acudir a un juzgado, ha estallado en directo y ha pronunciado un contundente alegato.

“¿Es tan fácil decir que se vaya al juzgado con la presión que tiene? Luis Rubiales desaparecido cinco días y no pasa nada, y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al juzgado y la presionamos. A mí me parece que están las cosas desiguales”, espetaba, arrancando una gran ovación en plató.

Además, la catalana se ha referido a la ausencia del directivo en la iglesia en la que su madre está enclaustrada tras declararse en huelga de hambre: “A mí me encantaría que una mujer de 72 años no diga ‘Mi hijo se preocupa mucho’, sino ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara y no desaparecido; y que no pidamos a Jenni Hermoso, que encima no gana nada, que tiene que ir a los juzgados”.

“Lo que pasa es que, como intoxicamos, todavía no estamos en esa igualdad real”, prosigue la escritora. Y añade: “No es querer quitar el puesto a los hombres o a las mujeres. El problema es que tenemos que vivir en una sociedad donde a la mujer también se le dé paso. Lo que a mí me da pena es ver que en los presidentes territoriales no hay ninguna mujer. Y que una presidenta de la liga española no pueda hablar claramente”.

Finalmente, la presentadora de Mediaset clamaba contra la injusticia de que esta polémica se reduzca a si Jenni Hermoso acude o no a la Fiscalía y sentenciaba: “Quienes tienen que hablar, no hablan”. “¿Por qué los jugadores nacionales no hablan? Llevamos muchos días hablando nosotros, pero quienes tienen que hablar no hablan, y encima se le pide a Jenni Hermoso que se presente a la Fiscalía. ¡Venga, hombre!”, ha sentenciado antes de dar paso a publicidad: “¡Nos vamos! A mí me enfadan estas cosas, ¡y ahora que me digan que soy una feminista!”.

