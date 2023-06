Sandra Barneda: “No tengo miedo de que comparen ‘Así es la vida’ con ‘Sálvame’, soy muy distinta y me gusta serlo”

Sandra Barneda, en una imagen promocional de 'Así es la vida'. (Mediaset)

Sandra Barneda asume un importante reto en su carrera profesional. La presentadora tomará las riendas de la tarde de Telecinco durante el verano con Así es la vida, un magacín que llega para sustituir a Sálvame tras su final. Junto a César Muñoz, la catalana volverá así a los directos y a la actualidad, un desafío que confiesa que le apetecía mucho afrontar.

Durante la presentación del formato, en la que estuvo presen te Infobae España, la periodista atendió a los medios y confesó que la oferta para conducir este nuevo espacio le llegó cuando estaba en la playa, pero no precisamente de vacaciones, sino grabando La isla de las tentaciones, reality cuya productora, Cuarzo, también ser hará cargo ahora de Así es la vida.

Este proyecto supone para Sandra “un salto al vacío”. Y es que confiesa que iniciar un formato nuevo es como “una primera cita”. “Lo que todos queremos es enamorar y que nos quieran, pero hay veces que también tenemos que vivir que no nos quieran”, comenta.

“’Sálvame’ es historia de la televisión, son 14 años en los que han tenido sus luces y sus sombras”

Pese al reto extra que supone tener que sustituir a Sálvame en la parrilla, la presentadora asegura que ha recibido mucho cariño en la calle desde que se conoció que sería ella el nuevo rostro de las tardes durante la temporada estival.

Sobre el final de Sálvame, Barneda apunta que “así es la vida” y aclara que lo dice “sin rintintín”. Además, envía su cariño a quienes la han precedido: “Sálvame es historia de la televisión, son 14 años en los que han tenido sus luces y sus sombras. Es un programa que no vamos a olvidar, hay que colocarlo donde debe y con todos los honores, pero no hay que olvidar: luces y sombras. Ni solo ver las sombras, ni solo ver las luces”.

Más allá del relevo en parrilla, la presentadora desvela que algunos compañeros de Sálvame le han mostrado su cariño al cruzarse por los pasillos. “Las decisiones empresariales no tienen nada que ver con las personas. Ellos lo entienden, están bien, están tranquilos y me dan el testigo deseando que me vaya muy bien. Sé que me lo dicen de corazón”, afirma.

“No me apetece ser la más simpática ni la más profesional”

En cuanto a las comparaciones que pueden surgir entre Así es la vida y Sálvame, Sandra asegura no tener miedo. “Comparar es una pérdida de tiempo, es mejor dejarse llevar y ver qué ofrece este nuevo programa. No tengo miedo porque sé que soy distinta y me gusta serlo. Algunas veces, ser distinta no ha sido muy bueno en mi vida, pero ha llegado un momento en que me gusta”, espeta.

La escritora afirma estar viviendo un momento bueno y de “baja expectativa” en su carrera: “No me apetece ser la más simpática ni la más profesional, me apetece estar y disfrutar. Si es un exitazo, genial y si no, pues también. Todos sabemos lo que es esta profesión”.

Finalmente, Sandra Barneda se ha referido a su competencia con Sonsoles Ónega en la franja vespertina. “A Sonsoles le tengo mucho cariño por mi faceta de escritora y porque hemos sido compañeras. (...) Creo que hay público para todos y la competencia siempre es buena. Si llegamos a ser competencia, pues fenomenal. Todos nos preocuparemos de hacer un programa cada día un poquito mejor”.

