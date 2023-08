La cara más solidaria de Ricky Rubio: así es su fundación contra el cáncer de pulmón en homenaje a su madre

Ricky Rubio en un entrenamiento reciente con España (FEB)

Ricky Rubio (32 años) anunció que no iría al Mundial de Baloncesto para cuidar su salud mental. Fue el MVP de esta competición en 2019. Esta vez le toca apoyar desde la grada. Y es que, no sorprende la decisión del base, ya que, en más de una ocasión, se ha mostrado interesado e involucrado en el tema de la salud. No es la primera vez que el base catalán alude a problemas de salud mental. En 2016 su madre falleció por culpa de cáncer de pulmón. Esos años, en los que su madre luchaba contra la enfermedad, e incluso después de su fallecimiento, el jugador los calificó como un “auténtico infierno”, llegando incluso a caer en depresión tras la muerte.

Fue así como surgió su asociación ‘The Ricky Rubio Foundation’ contra el cáncer de pulmón, cuyo objetivo es promover la sensibilización del cáncer de pulmón a través de campañas digitales contra el tabaquismo, entre otras. Además, apoyan la investigación que permita un diagnóstico precoz como una vía directa para salvar vidas. En su asociación, también hay hueco para el baloncesto, mediante el cual pretenden contribuir a la integración y socialización de adolescentes y jóvenes sin recursos para actividades extraescolares.

“La idea de crear mi propia fundación me rondaba a menudo por la cabeza”

“Desde que empecé a jugar siempre he pensado en como aprovechar la oportunidad que te brinda el deporte de élite para llegar a más gente y poder traducir en un servicio a la sociedad la afinidad que siento hacia los más pequeños. La idea de crear mi propia fundación me rondaba a menudo por la cabeza hasta que llegó un punto de inflexión, un día que me marcó. A mi madre le diagnosticaron cáncer de pulmón en el verano de 2012. Los siguientes cuatro años fueron un auténtico infierno. En una de las últimas conversaciones con ella, le prometí que haría todo lo posible para ayudar a los demás”, dice Ricky.

Y continúa: “Los niños y jóvenes vulnerables seguirán siendo la prioridad, hay que ayudarles a crecer e integrarse socialmente. El otro gran objetivo de este proyecto es la lucha, la sensibilización y la prevención del cáncer de pulmón”. Así, el jugador introduce y cuenta la historia de la organización.

Ricky Rubio sigue en la Selección

A pesar de su ausencia en el vestuario físicamente, una camiseta del catalán lucía colgada en unas de las paredes del vestuario previo al partido ante Brasil. Todos los jugadores quisieron mostrar un gesto de cariño antes de saltar a la pista. Brizuela señalaba la camiseta sonriente, Claver le hacía un saludo militar y Lull le daba una palmada en la espalda. Gestos que demuestran lo unida que está ‘La Familia’ de la Selección.

