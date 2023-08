Alcaraz critica a Rubiales: “Son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar”

Carlos Alcaraz en su partido de primera ronda ante el alemán Dominik Koepfer. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Carlos Alcaraz disputó esta madrugada su primer partido en Nueva York, donde defiende título. Su rival, el alemán Dominik Koepfer se tuvo que retirar por lesión, accediendo el joven murciano directo a la segunda ronda. En la rueda de prensa, Carlitos no dudó en responder a Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York, sobre el tema de Rubiales y su beso a Jennifer Hermoso: “He seguido el asunto. Obviamente es algo que ha dado que hablar muchísimo, yo creo que en España mucho más. Nosotros estamos aquí y no sabemos todo lo que se ha formado ahí en España. Pero que haya llegado hasta aquí, pues ya dice la magnitud que es. Mi opinión, voy a ser sincero, son actitudes que un alto cargo no tiene que mostrar”.

El joven, que acostumbra a dejar mensajes característicos en las cámaras al finalizar los partidos, ya había mostrado su apoyo al equipo femenino en Cincinnati, antes de la final, cuando escribió: “¡Vamos chicas, a por el Mundial! ¡Viva España!”. Así, reconocía en la rueda de prensa del US Open, que esperaba que se solucionase pronto “ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado, es una pena. Esa es mi única reflexión”.

Otras reacciones deportivas

Charly no es el primer deportista que se posiciona en esta polémica sin pelos en la lengua. Uno de los primeros que se pronunció fue Borja Iglesias, quien había representación a la Selección española en alguna ocasión: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero no volveré hasta que las cosas y estos actos no queden impunes”. “Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas”, añadió el delantero del Betis.

El beso de Rubiales a Jennifer Hermoso se comparó rápidamente con el que Iker Casillas le dio a Sara Carbonero tras ganar el Mundial de 2010. Con la única diferencia de que ellos sí que eran pareja. Así, el ex portero del Real Madrid y de la Selección, se pronunció en su cuenta de Twitter. “Vergüenza ajena”. El actual portero, David De Gea, también rompió silencio: “Me sangran los oídos”.

Muchos equipos han lanzado comunicados en los que piden la dimisión de Rubiales y muestra apoyo a la jugadora, incluso sacando pancartas al campo antes del comienzo de los partidos. Sin olvidar el comunicado de Futpro en el que 81 jugadoras, entre ellas las chicas de la Selección, se negaban a volver a vestir la camiseta roja si los actuales dirigentes no se marchaban.

81 JUGADORAS de fútbol femenino español han hablado y han dado un COMUNICADO OFICIAL tras ver el discurso de Rubiales. Jenni Hermoso afirma que ella NO dio su consentimiento y por lo tanto Rubiales mintió en su discurso.



Estas 81 JUGADORAS, las 23 de la selección junto con otras… pic.twitter.com/E93Hn1vBfH — Araknne (@Araknne1) August 25, 2023

