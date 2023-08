La emoción de Olga Carmona al dedicar unas palabras de agradecimiento a su padre: “Gracias, seguro que lo celebraste desde arriba”

La española Olga Carmona celebra con el trofeo tras ganar la final de la Copa del Mundo. (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

Olga Carmona, jugadora del Real Madrid e internacional absoluta con la Selección femenina, fue la autora del gol que dio la victoria a España en el Mundial femenino celebrado en Australia hace unas semanas. Lo que la jugadora no esperaba era recibir la noticia del fallecimiento de su padre al terminar el encuentro. Su familia y su gente más allegada quiso mantenerla al margen de la noticia hasta que pasase el partido, para que pudiera disfrutar de esta oportunidad única, ya que, por los tiempos y la distancia, no podría llegar a España a tiempo.

En su cuenta de Twitter le dedicó unas palabras a su padre: “Y sin saberlo, tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

El lunes, la ciudad de Sevilla, su ciudad natal, quiso rendirle homenaje a la jugadora. En su discurso, volvió a recordar a su padre, entre lágrimas: “Me gustaría hacer una mención especial a mi padre, que por desgracia no ha podido verme ser campeona del Mundo. Gracias, papá. Seguro que lo celebraste desde arriba”.

“A mi madre y mi abuela, sin vosotras, no hubiese sido posible”

🏅 Medalla de Oro Sevilla | El discurso de @7olgacarmona en el homenaje de su ciudad ha estado marcado por el agradecimiento y la emoción al hablar de su padre.



🗣️ "Gracias papá, seguro que lo celebraste desde arriba".@SEFutbolFem | @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/rp2rpFhnvG — 101TV Sevilla (@101TVSevilla) August 28, 2023

En el discurso de la jugadora, también hubo tiempo para agradecer, tanto a su ciudad, como a su familia y amigos, que la han acompañado en este viaje. “Es todo un honor que mi ciudad me reciba como sevillana por este título de campeona. Sevilla en los últimos años está acostumbrada a recibir todo tipo de títulos a nivel nacional, europeo como mundial. Es la primera vez que Sevilla recibe un título de la categoría absoluta femenina. Agradezco de corazón este recibimiento”, declaró Carmona.

Además, reconocía la dureza del camino hasta llegar donde está hoy: “Es fruto de mucho trabajo y esfuerzo, no solo mío, también de aquellas personas que me han acompañado en mi trayectoria”. En esta línea, destacaba “el sacrificio y la dedicación absoluta” de su madre y su abuela, “sin vosotras no hubiese sido posible”, dijo la andaluza plenamente agradecida.

