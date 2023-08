Medidas de mochilas en Air Europa en 2023: esta es la normativa de equipaje de mano

Maletas (Andina)

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de viajar en avión es la elección de la maleta, especialmente si no queremos despachar nuestro equipaje y preferimos que este vuelo junto a nosotros en la cabina. A pesar de que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estableció una recomendación acerca de las dimensiones de la maleta -no exceder 55 x 35 x 20 centímetros, ruedas, asas y bolsillos incluidos-, estas medidas no son oficiales y pueden variar dependiendo de la compañía aérea.

Igualmente, el peso es la otra variable a tener en cuenta. Este suele ser de unos ocho kilogramos por maleta, una medida que se queda escasa, pues no permite llevar mucho contigo. Esto se debe a que la maleta vacía suele pesar alrededor de tres kilogramos. No obstante, cabe señalar que estas medidas suelen ser para las tarifas low cost, por lo que, en general, si se viaja con paquetes superiores, las condiciones serán mayores.

En el caso de Air Europa, la empresa permite introducir en la cabina una maleta de mano de forma gratuita de hasta 10 kilogramos viajando en clase turista. En cambio, si nuestro billete es Business podremos subir al avión dos piezas de hasta 14 kilos. En ambos casos, las dimensiones máximas son 55 x 35 x 25 centímetros, por supuesto, ruedas y asa incluidas.

Accesorio personal

Además de la maleta de mano, en Air Europa podrás llevar un accesorio personal también de manera gratuita, como por ejemplo un bolso, maletín o mochila. Las dimensiones máximas son de alto x ancho x largo: 40 x 30 x 15 centímetros. El accesorio personal debe colocarse debajo del asiento delantero, a excepción de que viajes en la fila de salida de emergencia, que deberá ir colocado en el compartimento superior.

Desde la aerolínea señalan que si nuestras maletas o mochilas exceden las medidas o el peso permitidos deberemos registrarlo como equipaje facturado y con seguridad se aplicará un cargo adicional. Además, dado que el espacio de almacenamiento en la cabina es limitado, es posible que en la puerta de embarque sea necesario trasladar a la bodega de carga algunas maletas a pesar de que estas cumplan con los requisitos establecidos.

La empresa recuerda también que los pasajeros que viajen únicamente con equipaje de mano, ahorrarán tiempo haciendo el check-in online. Al mismo tiempo, afirma que para garantizar un proceso de embarque sin inconvenientes, asegurar un despegue puntual y disfrutar de mayor comodidad dentro del avión es importante cumplir con las normas relativas a las maletas y bolsos.

