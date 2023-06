Estas son las medidas y pesos de las maletas de cabina en 2023 en Ryanair, Vueling, Iberia y otras aerolíneas

Hombre metiendo una maleta en el compartimiento del avión.

Ya es verano y es hora de realizar ese viaje que tanto hemos esperado y deseado. Para que todo salga a pedir de boca, se tienen que tener controlados todos los aspectos que pueden influir en el vuelo. Uno de los más importantes es la elección de la maleta, pues cada compañía tiene una normativa diferente en cuanto a su peso y dimensiones. Por ello, es imprescindible conocerla y consultarla con antelación para evitar sorpresas desagradables.

Medidas recomendadas

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estableció una recomendación acerca de las dimensiones de la maleta: no exceder 55 x 35 x 20 centímetros, ruedas, asas y bolsillos incluidos. No obstante, estas medidas no son oficiales, pues cada aerolínea tiene tamaños totalmente diferentes.

Igualmente, el peso es la otra variable a tener en cuenta. Este suele ser de unos 8 kilogramos por maleta, una medida que se queda escasa, pues no permite llevar mucho contigo. Esto se debe a que la maleta vacía suele pesar alrededor de 3 kilogramos. No obstante, cabe señalar que estas medidas suelen ser para las tarifas low cost, por lo que, en general, si se viaja con paquetes superiores, las condiciones serán mayores.

**Cabe destacar que las medidas y las tarifas expuestas de suplementos por llevar maleta de camino son basándonos en los datos expuestos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)**

Iberia

Iberia permite llevar de forma gratuita como equipaje de mano una pieza que no exceda de 40 x 30 x 15 centímetros, mientras que las dimensiones de la maleta de cabina deben ser de 56 x 40 x 25 centímetros. En cuanto al peso, este no debe exceder los 10 kilogramos.

Ryanair

Para 2023, Ryanair admite llevar un equipaje de mano no más de 40 x 20 x 25 centímetros. No obstante, la compañía cobra un suplemento de entre 8 y 32 € con la tarifa Value si se quiere acceder con una maleta de cabina. Sus dimensiones deben ser de menos de 55 x 40 x 20 centímetros y pesar menos de 10 kilogramos.

Air Europa

En esta aerolínea permiten que la pieza personal sea de 35 x 30 x 20 centímetros, mientras que la maleta de cabina puede ser de un máximo de 55 x 35 x 25 centímetros y 10 kilogramos de peso.

Vueling

Al igual que Ryanair, Vueling cobra una tarifa adicional por subir maleta de cabina de entre 9,50 y 20 € con la tarifa Basic. Así, sus dimensiones permitidas son de 55 x 40 x 20 centímetros y 10 kilogramos. En cuanto a la maleta de mano, sus medidas máximas son de 40 x 30 x 20 centímetros.

Easyjet

Esta compañía aérea consiente un equipaje de mano de no más de 45 x 36 x 20 centímetros. En cuanto al de cabina, se tiene que pagar un suplemento de entre 7,99 y 16,99 euros con la tarifa Estándar para una maleta inferior a 56 x 45 x 25 centímetros y 15 kilogramos.

Lufthansa

Lufthansa admite una maleta de mano de no más de 40 x 30 x 10 centímetros, mientras que el equipaje de mano no debe ser superior a 55 x 40 x 23 y pesar menos de 8 kilogramos.

