La vida íntima del chef Jordi Cruz: futuro padre con Rebecca Lima, éxito en televisión y familia numerosa

Jordi Cruz en su restaurante ABaC (prensa ABaC Group).

Hay veranos que consiguen destacar por encima del resto y se convierten en un punto de referencia para el resto de la vida. Este, el de 2023, es el de Jordi Cruz. El chef, conocido por su trabajo como jurado en MasterChef, se encuentra en un momento muy dulce en el terreno personal, pues está a unas semanas de conocer a su primer hijo.

Pese a su gran fama nacional, el catalán es muy discreto en lo que se refiere a su vida personal y son pocos los detalles que se conocen sobre su vida íntima y, de hecho, hasta hace pocos años se guardaba para sí mismo con celo todo aquello que no tenía que ver con el trabajo. Todo cambió con la llegada a su vida de Rebecca Lima, su novia.

El cocinero y la brasileña se conocieron en 2018 a través de un amigo en común, pero no fue hasta dos años más tarde cuando hicieron público su noviazgo durante la final de MasterChef Junior del año 2020, cuando se dieron un romántico beso.

“El regalo más grande”

Desde entonces no se han ocultado. No solo no han tenido problema en dejarse ver en público, sino que además han posado juntos en diferentes alfombras rojas, presumiendo de un amor que está a punto de aumentar. Fue el pasado 14 abril cuando la arquitecta compartía en su perfil de Instagram mejor de las noticias, su embarazo, que anunciaba junto a una bonita fotografía en la que se le podía apreciar tripita.

“El regalo más grande”, escribía Rebecca junto a la instantánea, que en apenas unas horas se hacía con miles de ‘Me gusta’ y felicitaciones. Este post marcó un antes y un después, ya que Lima no ha dejado de compartir detalles de su próxima maternidad que también han desvelado facetas desconocidas de su novio, pues el chef prefiere utilizar sus redes sociales para el trabajo.

Al anuncio le han seguido diferentes vídeos en el que Rebecca, como si fuera la portavoz de la pareja, ha ido desvelando a sus más de 60 mil seguidores detalles como que su bebé es un niño y que se llamará Noah.

Este bebé va a ser el primer hijo tanto para la brasileña como para el de MasterChef, que afianzarán así una relación muy estable que en alguna que otra ocasión ha saltado a los titulares por su diferencia de edad, de 15 años.

Jordi Cruz y Rebecca Lima en una imagen de redes sociales. (instagram.com/rebeccalimap)

Regreso a televisión

Esta feliz etapa personal de Jordi cruz no llega sola y es que se prevé que en septiembre regrese a televisión de la mano de MasterChef Celebrity. El concurso de cocina regresa con en su octava edición, la más corazonera de todas, en la que el catalán trabajará con 15 aspirantes VIP, entre los que hay una destacada presencia de personajes del mundo del corazón.

El formato producido por Shine Iberia, que actualmente emite en La 1 su undécima edición con anónimos, pondrá ante sus fogones a personajes como el extorero Jesulín de Ubrique, la actriz colombiana Laura Londoño, la presentadora Toñi Moreno o la empresaria Genoveva Casanova.

