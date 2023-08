Isabel Pantoja regresa a la televisión: será la primera invitada de ‘El Hormiguero’ en su nueva temporada

Pablo Motos e Isabel Pantoja en 'El Hormiguero' en febrero de 2018. (Atresmedia)

Hace seis años Isabel Pantoja batió todos los récords en El Hormiguero con un programa que congregó frente a la pantalla más de 4,7 millones de personas, expectantes por ver su primera entrevista tras salir de la cárcel. Cercana, divertida y dispuesta, pese a no mencionar en ningún momento su paso por prisión, la tonadillera se redimió de cara al público y blanqueó su dañada imagen. La estrategia funcionó e Isabel, tras citarse con Pablo Motos, recuperó un tanto su popularidad, llegando a fichar como jurado de Idol Kids, de Telecinco, donde se centró en mostrar su lado más cercano, divertido y profesional.

Consciente del bien que le hizo el programa de Antena 3, y tras un año en el que su nombre ha estado relacionado con noticias de todo tipo menos musicales, las que a ella le interesan, Isabel ha decidido repetir la estrategia.

Según informa Look, Isabel Pantoja va a ser la primera invitada de El Hormiguero en su nueva temporada. La cita tendrá lugar el próximo lunes 4 de septiembre y todavía se desconocen aspectos importantes, aunque se espera que Pablo Motos charle y realice diferentes pruebas con su invitada, como es habitual.

Te puede interesar: El estudiado resurgir de Isabel Pantoja en tres claves: conciertos, silencio mediático y un proyecto audiovisual

Isabel Pantoja sobre el escenario del Orgullo LGBTIQ+ de Madrid 2022.

Por el momento, ni la cantante ni su entorno han reaccionado a esta información, algo normal de cara a mantener la intriga hasta el último momento, pero tampoco el espacio de Atresmedia, que suele aprovechar a los días previos para lanzar hacer este tipo de noticias.

Frentes abiertos

Pese a que su profesión es la de cantante, en los últimos años el nombre de Isabel Pantoja ha estado especialmente ligado a las páginas de sociedad, pues su vida personal no ha dejado de dar titulares. No solo en lo relativo a sus problemas con la justicia, por los que pasó dos años en la cárcel de Alcalá de Guadaíra, también los relacionados con sus hijos, los cuales no están del todo solucionados.

Pero al margen de lo personal, lo cierto es que la viuda de Francisco Rivera ‘Paquirri’ está en un buen momento. Se encuentra centrada en una gira homenaje a sus 50 años de profesión para la que lleva meses preparándose, pues al margen de sus conciertos americanos y su presencia en el conocido Baile de la Rosa de Mónaco no se ha dejado ver.

Esta reconexión con su público más fiel está marcada, de momento, en cuatro fechas que la llevarán a Sevilla, Madrid, Barcelona y Bilbao.

Dura competencia

A falta de la confirmación oficial, todo apunta a que el próximo 4 de septiembre se convertirá en una auténtica lucha de audiencias en el horario del prime time. Mientras que Antena 3 lo apostará todo a Isabel Pantoja, TVE tiene como previsión la final del Grand Prix del verano, en la que se conocerá el nombre del pueblo vencedor.

Seguir leyendo: