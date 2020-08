“Siempre hay una primera vez”: Irene Rosales acudió al cumpleaños de Isabel Pantoja

Irene Rosales aprecia estas reuniones familiares después del confinamiento (Foto: Europa Press)

Irene Rosales fue la última invitada en llegar a la finca Cantora para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Isabel Pantoja, la emblemática cantante española que está cumpliendo 64 años. El festejo de la llamada tonadillera es una celebración de la que se lleva hablando mucho tiempo.

Aunque este año no será como siempre ha realizado sus cumpleaños, a lo grande y rodeada de muchos invitados, sino que solamente contará con la familia más allegada, lo cierto es que Isabel, quien acaba de lanzar un sencillo nuevo festejará muy feliz, pues mantiene a su familia unida en este periodo de desconfinamiento en España.

El mejor regalo para la llamada “reina de la copla” es ver a sus hijos más unidos que nunca, ya que estos últimos años han estado protagonizando ciertas guerras mediáticas. A su llegada a la fiesta, su nuera Irene Rosales reveló a representantes de la prensa española que: “Pues la celebración a comparación con otros años es imposible, primero por lo que hay del COVID, y segundo porque ahora lo que se necesita es estar en familia y ahí estamos, estar en familia que es lo importante”.

La esposa de Kiko Rivera fue la última en llegar a la finca para festejar a su suegra, pues su compromiso laboral en el programa Viva la vida no le permitió irse en comitiva con los demás invitados: “Sí, están aquí desde el viernes, ayer Anabel se fue a una boda y no sé si estará ya y ya falto yo. Además vengo con un hambre increíble”, expresó.

Irene fue la última invitada en llegar a la finca Cantora (Foto: Europa Press)

Sobre si le llevó algún regalo a la cantante, Irene expresó que: “Bueno, Kiko ya le ha traído un regalito, pero sí que le traigo yo alguna cosilla”. La joven de 29 años considera que estas reuniones donde toda la familia disfruta en armonía habría que hacerlas con mayor regularidad: “Yo creo que esto hay que hacerlo más a menudo. Siempre hay una primera vez y esperemos que lo repitamos mucho ”, contó a la prensa.

El único pesar de Isabel Pantoja en su reunión será que falta uno de sus nietos, porque por lo demás no puede estar mejor rodeada en un día tan especial como hoy: “No he podido hablar con ella, sólo he hablado con Kiko. Es que he llegado de Madrid, pero seguro que está feliz, está disfrutando de sus nietos, sólo falta el hijo de Kiko, pero seguro que hace una videollamada con él”, reveló Irene.

La cantante ha estado estos días rodeada de sus hijos y de su sobrina Anabel Pantoja y es que por fin puede decir que la paz reina entre los miembros del clan Pantoja. Fue Kiko Rivera quien subió la fotografía de todos ellos en la finca Cantora, en “un cumpleaños como el de todos los que han cumplido este año”, según palabras de Irene Rosales.

Isabel Pantoja retornó a la escena musical con el sencillo "Esta es mi vida" (Foto: Instagram @IsabelPantoja)

Si el año pasado eran muchos los vehículos y los autobuses que se dirigían a Cantora un día como hoy para celebrar el cumpleaños de la tonadillera, este año fue una fiesta privada y familiar por las limitaciones del coronavirus.

Isabel Pantoja puede estar de lo más orgullosa posible porque después de estar años soportando el distanciamiento de sus hijos, ahora disfruta de verles unidos y felices. La cantante está pasando por su mejor momento desde que salió a la luz su último sencillo, Esta es mi vida, con el que ha cosechado mucho éxito.

Aunque en días pasados hablaba de lo mal que lo había pasado durante el confinamiento y el bajo estado de ánimo por el que atravesaba debido a su miedo por el coronavirus, la cantante preparaba su regreso triunfal. Esta es mi vida es el título que representa la vuelta al ruedo de la cantante después de varios meses de un silencio musical que ya se hacía largo para sus fans.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Irene Rosales asegura que la relación entre Isa Pantoja y Anabel Pantoja está bien

Confirman pena de dos años de cárcel para Isabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja bajó 30 kilos y se desnudó