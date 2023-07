TheGrefg se sincera sobre su paso por ‘El Hormiguero’: “Me di cuenta de que había ido a una matanza”

TheGrefg durante su paso por 'El Hormiguero', en febrero de 2021. (Atresmedia)

Hace una semana que El Hormiguero terminó la temporada, pero el programa presentado por Pablo Motos sigue acaparando titulares. En esta ocasión no lo hace por algo positivo, ya que uno de sus invitados se ha sincerado sobre cómo vivió la entrevista en el espacio de Antena 3. Se trata del creador de contenido TheGrefg, quien ha roto su silencio casi dos años y medio después en The Wild Project, donde se ha sincerado con el streamer Jordi Wild.

Cuando acudió al programa, en febrero de 2021, su figura estaba en un momento álgido, pues fue cuando se comenzó a debatir sobre el hecho de que muchos creadores de contenido fijaran su residencia en Andorra para pagar menos impuestos. “Era trending topic todos los días”, ha recordado el youtuber.

Sobre aquel encuentro, David Cánovas, como se llama en realidad, ha explicado que “es un programa que he consumido desde muy pequeño y hay una parte de ilusión muy grande” por estar con Motos. Sin embargo, para el presentador sería una oportunidad de abordar ese tema tan polémico. “TheGrefg en El Hormiguero era realmente ‘traemos a un youtuber de Andorra para preguntarle sobre esas cosas’. Aunque bueno, me hicieron una entrevista bastante abierta, pero creo que Pablo Motos estaba frotándose las manos esperando el momento de preguntar sobre Andorra”, ha afirmado.

“Quieren hacerte la entrevista y buscar la respuesta jugosa. Y yo en ese momento te tengo que decir que me lo preparé”, ha admitido el murciano, que vio en su paso por Antena 3 “una oportunidad para dar visibilidad a que puedes vivir en Andorra y no ser un asesino, porque en ese momento se estaba poniendo la cosa muy turbia”.

“Cuando Pablo Motos me hizo la pregunta, le pedí responder de manera extendida, porque tenía toda la respuesta en mi cabeza. Me podía haber quedado en blanco”, ha seguido recordando. Sin embargo, gracias a que se trabajó la respuesta “estaba tan preparado y tan tranquilo, que lo viví súper relajado” y pudo dar el que considera uno de sus mejores discursos públicos. Pero todo cambió cuando vio el programa de forma posterior ya que llegó a una conclusión: “Me dije: ‘Joder, he venido a una matanza’. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos”.

“Me han invitado más veces, pero ya no he ido. No tengo tampoco ninguna rabia, me trataron súper bien y tal, fuera de la entrevista. Pablo se me presentó y estuvo un ratito hablando conmigo, hasta me invitó a hacer uno de sus vídeos para Instagram. No era nada raro así que lo hice. Me han vuelto a llamar, pero ahora estoy bastante tranquilo. Esa experiencia estuvo bastante bien y ha sido de las cosas que más me han recordado luego por la calle, pero no tengo intención de volver por el momento”, ha terminado.

