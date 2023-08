Los apoyos que tiene ya Feijóo y los que necesitaría para que su investidura triunfara

Alberto Núñez Feijóo se reúne con Felipe VI. (Casa Real)

El rey ha designado como candidato para presentarse a la investidura al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El popular logra de esta forma su propósito de intentar primero, antes que Sánchez, articular una mayoría parlamentaria que le permita acceder al Palacio de La Moncloa y, de esta forma, poder formar un Gobierno alternativo al de coalición progresista.

El Jefe del Estado designa a Feijóo, tal y como explicó Casa Real en un comunicado, por haber ganado las elecciones, es decir, por haber logrado más representación parlamentaria. Felipe VI no entra en la nota a valorar el número de apoyos ni de Feijóo, ni de Sánchez, a pesar de que en este momento, Feijóo cuenta con mayor número de votos favorables que el candidato socialista.

Alberto Núñez Feijóo cuenta, por ahora, con un total de 172 votos afirmativos. El candidato popular se encuentra a tan solo 4 votos de la mayoría absoluta de la cámara, que se encuentra en 176 escaños. El PP tiene a su favor sus propios diputados —los 137 que logró el pasado 23J— y también cuenta con los apoyos de Santiago Abascal con el que, tras semanas de tensiones entre ambas formaciones, ayer pactó una reconciliación, después de que Feijóo, en su intervención ante los periodistas, reconociera como socio a la ultraderecha.

Además, en los últimos días, el PP también ha alcanzado un acuerdo con Coalición Canaria, para llevar a término lo que la formación del archipiélago ha denominado “la agenda canaria”. Por último, también tienen el voto de UPN, Su presidente, Javier Esparza ya reconoció su preferencia de volver a las urnas antes que un nuevo gobierno del PSOE. Todos estos apoyos aglutinan un total de 172 síes, que serían insuficientes.

A pesar de tener más apoyos que Sánchez, estos no son suficientes para lograr ser investido: la falta de 4 diputados imposibilitan a Feijóo convertirse, en las próximas semanas, en presidente del Gobierno.

Por otro lado, están las formaciones nacionalistas, que serán la llave para posibilitar un Gobierno hacia uno u otro lado. El Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya y ERC han anunciado que no tienen intención de pactar con el PP después de haber introducido a la ultraderecha en cientos de ayuntamientos y en varios gobiernos autonómicos. No obstante, el PP no se rinde y en las últimas semanas, ha apelado a “la altura de miras” del PNV para prestarle sus votos en una posible investidura, cuestión que Aitor Esteban ha descartado por completo. “No participaremos en ninguna votación en la que sea necesaria la extrema derecha”, ha dicho reiteradamente.

Al igual que le ocurre al actual presidente del Gobierno en funciones, que necesita el sí de Junts para alcanzar la mayoría en el Congreso, Feijóo necesitaría el voto afirmativo de los vascos para poder alcanzar, aunque sea en segunda votación, los números suficientes para ser investido, es decir, lograr más síes que noes. No obstante, la abstención del PNV tampoco serviría de nada, puesto que los noes pasarían de 178 a 173 más que los 172 votos afirmativos que tiene amarrados en este momento.

Durante los próximos días, el presidente del PP pretende reunirse con los grupos nacionalistas, con el objetivo de alcanzar un tipo de acuerdo, entre las propuestas que manejan los populares para lograr el sí del PNV es un nuevo cupo vasco o la inversión del Ave vasco, según publica The Objetive.

