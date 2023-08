Jenni Hermoso rompe su silencio a través del sindicato Futpro: no defiende a Rubiales y pide a la Federación que tome medidas ejemplares

Jenni Hermoso durante una conferencia de prensa en el Mundial.

Jenni Hermoso se ha pronunciado por primera vez después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le diera un beso sin su consentimiento durante la celebración del Mundial femenino conquistado por España. La jugadora ha emitido un comunicado a través del sindicato Futpro en el que no defiende a Rubiales. “Mi sindicato Futpro, en coordinación con mi agencia TMJ, se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”, ha apuntado en un escrito en el que el sindicato condena los hechos y exige responsabilidades.

Futpro, que representa a Hermoso, pide a la RFEF que adopte medidas ejemplares. “Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”, apuntan. “Es esencial que nuestra Selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos. Es necesario continuar avanzando en la lucha por la igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy”, añaden.

Esta declaración del sindicato al que pertenece la jugadora contrasta con las palabras que la propia Federación atribuyó a Hermoso horas después de los hechos, y que después Relevo aseguró que no eran suyas, sino que habían sido redactadas por el organismo presidido por Rubiales. En aquella nota difundida a la agencia EFE, la RFEF ponía en boca de la jugadora las siguientes palabras: “Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”.

El presidente de la RFEF podría ser cesado de su cargo por el comportamiento, calificado como machista, que tuvo en la final del Mundial Femenino

Llamamiento al CSD

Además, el sindicato que preside Amanda Gutiérrez, que se reunirá el próximo lunes con la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hace un llamamiento al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que “dentro de sus competencias, apoye y promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo”.

“Desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables”, concluyen.

