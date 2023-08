Jorge Vilda, el gran reforzado de la no dimisión de Rubiales: el presidente anuncia que lo quiere renovar con un sueldo de medio millón de euros

Rubiales y Vilda durante la celebración del Mundial Femenino 2023 (REUTERS).

Giro radical en la decisión de Luis Rubiales, seguirá siendo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. “No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?. El beso fue consentido. Tengo una relación muy cercana a ella. Hemos sido una familia durante un mes. Tuvimos momentos muy cariñosos durante la concentración. Voy a seguir luchando”, asegura tras un duro discurso.

Luis Rubiales ofrece a Vilda renovar su cargo como seleccionador de la selección femenina "cobrando medio millón de euros al año"

“Desde hace cinco años van a por mí con todo. Denuncias, querellas y peticiones de inhabilitación. El falso feminismo no busca la verdad, busca ponerse la medalla y pensar que estamos avanzando. No les importan las personas. Políticos (Yolanda Díaz, Echenique, Montero...) se han referido a esta acción como violencia sexual, sin consentimiento, agredir... Esas personas están tratando de asesinarme públicamente y me voy a defender, como todo español, en los juzgados. Voy a emprender acciones contra estas personas. ¿Creen que por el beso debo sufrir esta cacería?”.

Vilda verá triplicado su sueldo

En las horas previas a la Asamblea, cuando la dimisión de Rubiales era oficiosa, pero no oficial, la figura de Viilda quedaba dañada, pues se podía marchar su gran valedor dentro de la Federación. El futuro del seleccionador nacional también quedaba en el aire. Su situación al frente del combinado femenino ha estado marcado por la revolución de las 15 futbolistas que dejaron de ir a la selección y las constantes dudas en torno a imagen. De hecho, al técnico no se le vio en el autobús descapotable que condujo a las internacionales españolas hasta Madrid Río, escenario final de los festejos por el título. Y una vez allí, mantuvo un perfil muy bajo y fue muy poco citado por las jugadoras que tomaron la palabra durante el acto.

Sin embargo, su situación ha dado un giro radical, al igual que la de Rubiales. El presidente de la RFEF ha comunicado este viernes que quiere prolongar su contrato por cuatro años más, hasta junio de 2027 con una subida salarial. “He tenido muchas reuniones con Jorge Vilda. No hay ninguna Federación en el mundo que tenga una delegación tan completa como la nuestra ni con tantas categorías inferiores. En lo institucional era los que menos llevábamos de todos. Jorge, qué emoción sentí. Creo que ha sido el día más feliz de mis cinco años de mandato, que seamos Campeonas del Mundo. He activado los mecanismos para que te quedes con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros, te lo mereces”.

Noticia en desarollo