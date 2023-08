Las confesiones más íntimas de Fernando Alonso: “Siento que no he disfrutado de mi carrera”

El español Fernando Alonso de Aston Martin llega al paddock para la primera sesión de prácticas antes del Gran Premio de Hungría el viernes 21 de julio del 2023. (AP Foto/Denes Erdos)

Fernando Alonso ha aprovechado los últimos días de vacaciones antes de que vuelvan a rugir los motores para mostrar su lado más humano. El asturiano ha revelado ciertas claves que ayudan a comprender algunos rasgos de su hermética personalidad. El Fernando Alonso del presente explica las decisiones y experiencias que calló el Fernando Alonso del pasado. “A mi yo del pasado le diría que debe disfrutar más y cuidar más a sus amigos y familia. No es que no les cuides, pero siempre quieres pasar más tiempo con ellos, mis abuelos, que ya no están conmigo… Si tuviera una conversación con un yo más joven, sería este el consejo”, apunta Alonso en declaraciones a High Performance Podcast,

“Cuando tengo la presión de ganar y las expectativas son muy altas sobre mí, intento calmarme. Normalmente, tengo mucha confianza en mí mismo, es muy importante tenerla en lo que haces, en aquello de lo que eres capaz. Esto alivia la presión un poco, y puedes dar más si tienes esa confianza. Pero luego, soy una persona muy técnica, quiero saber todo sobre lo que hago, cuando no estoy en mi entorno o zona de confort me estreso más. Y una forma de estar calmado antes de una carrera es saber todo sobre la estrategia, los neumáticos, escuchar a los ingenieros y repetir tres o cuatro veces cuál es el plan. Es mi enfoque para la carrera, para tener confianza. Luego, si no funciona, no es porque no venga de mí o porque tenga dudas. Pero este es un enfoque muy personal”, asegura Alonso sobre su forma de encarar un Gran premio.

La retirada, un antes y un después en su forma de entender la F1

Alonso decidió pausar su andadura en la Fórmula 1 para competir en el Dakar y carreras de resistencia como las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis, una etapa que le hizo cambiar su punto de vista sobre la Fórmula 1. “Cuando lo dejé, me sorprendieron algunas cosas. Vi el amor de la gente por mí y mi carrera. Cuando paré en 2018, estaba cansado de la Fórmula 1 y de no poder competir, aunque no tenía ninguna percepción de lo que la gente podía pensar sobre mí. Pero cuando lo dejé, lo único que recibía en todo el mundo era: ‘Tienes que volver, tienes que volver…’. Fue una sorpresa que les gustara lo que hacía, porque casi ya era anónimo, nadie nos veía, la F1 no era tan grande como ahora, y pensaba que había menos interés, pero me sorprendió lo que pensaba la gente”.

Fernando Alonso durante una rueda de prensa en el GP de Austria (REUTERS).

“Durante ese tiempo veía la F1 por televisión y apreciaba cosas que cuando era piloto no me gustaban: el himno nacional, la vuelta al circuito, tener más acceso a las cámaras y los medios... En mi habitación, echaba de menos esos momentos, y desde casa apreciaba a ese piloto que sonreía más. Así que cuando volví, adopté un enfoque más relajado sobre estos temas, los cuidaba un poco más, a los aficionados, a la televisión, porque ahora aprecio el valor que tienen y eso ha sido por esos años fuera de la Fórmula 1″.

“Siento que no he disfrutado de mi carrera y estoy al final de ella”

Tras un desastroso paso por McLaren en 2007, fichó por Ferrari en 2010 y fue en la escudería italiana donde no logró los objetivos que esperaba. El español reveló que no ganar un título con Ferrari fue la mayor decepción de su carrera. “Si volviera atrás en el tiempo, cambiaría las cosas. Ganar un campeonato con Ferrari sería probablemente la primera cosa que elegiría si pudiera volver atrás en el tiempo. En 2010 y 2012 estuvimos a pocas vueltas de ganar un campeonato y eso probablemente podría haber cambiado el devenir de muchas cosas. Estaba decepcionado, seguro. Pero eso es difícil de cambiar y dependes de un montón de otras personas y otros equipos también y el rendimiento de los coches. Es difícil arrepentirse de algo porque no está en tus manos”.

“Lo que sí siento es no haber disfrutado más de mi carrera. Estoy al final de ella, hay una nueva vida sin conducir dentro de unos años, y cuando vuelva la vista atrás veré muchas cosas, muchos amigos, experiencias increíbles, pero es como: ‘Debería haber disfrutado más’. Si tuviera la oportunidad de vivir mi vida una vez más, quizás no cambiaría nada de las elecciones ni los equipos. Cambiaría el vivir más esos momentos y tener más recuerdos de aquellos momentos. Cuando gané el título en 2005 y 2006 no recuerdo casi nada de aquellas tardes y noches, lo que es una pena. Son las cosas que cambiaría”, finalizó un Fernando Alonso que afronta el regreso de la F1 tras el parón veraniego. Próxima parada: Zandvoort.

