Vox deja en el aire su apoyo al PP: pide que Feijóo muestre sus intenciones con Abascal antes de las consultas con el rey

El PP vuelve otra vez a tener 139 apoyos asegurados para una eventual investidura de Alberto Núñez Feijóo, después de que Vox haya vuelto a dejar en el aire su apoyo. “La formación de la Mesa del Congreso la semana pasada genera dudas de que haya decisión por parte de los ‘populares’ para buscar esa neutralidad”, ha manifestado este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en declaraciones desde el Parlamento de Cataluña.

La votación para la Mesa del Congreso, que sirvió como un termómetro de apoyos para una eventual investidura, acabó como una jarra de agua fría para el PP, que solo pudo hacerse con 139 ‘síes’, al sumar el voto de Coalición Canaria y del UPN. Vox decidió apoyar a su propio candidato debido a que el PP no le cedió los apoyos para tener representación en la Mesa del Congreso, con todo, los de Santiago Abascal no vincularon esta votación con la de una investidura, es decir, no le retiraron los apoyos al PP.

Una posición que ha cambiado este lunes, con el comienzo de la ronda de consultas con el rey. En la misma, tanto el candidato de UPN, Javier Esparza, como la de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, han asegurado su apoyo a Feijóo. No ha sido el caso de Vox, cuyo secretario general ha señalado que “parece” que el PP se suma al “cordón sanitario” contra su formación y, en este sentido, pide que aclare si “existía un compromiso con el PNV para negar la representatividad a los votantes de Vox”, y si va a continuar con el camino de Murcia, donde el PP ya da por hecho que habrá repetición electoral al no ponerse de acuerdo con Vox.

Garriga urge que estas explicaciones se produzcan antes de las citas de ambos con el rey de este martes, “para que Vox sepa con qué PP tiene que negociar y si los de Génova pueden contar o no con el apoyo de Vox”. Con todo, ha negado que su partido retire su apoyo, pero “tampoco sería correcto decir” que lo mantiene, es decir, que ha vuelto a dejar en el aire su posición.

UPN y Coalición Canaria aseguran su apoyo a Feijóo

Por su parte, el líder de UPN, Javier Esparza, ha comunicado ya al rey su apoyo a la investidura de Feijóo, porque así se comprometieron en las elecciones. En rueda de prensa a su llegada al Congreso de los Diputados tras ser el primero en la ronda de consultas con el monarca, Esparza también ha aclarado que si la cosa está entre un gobierno del PSOE con Bildu y una repetición electoral, UPN se decanta por volver a las urnas.

Aunque también ha asegurado sus votos para el PP, la candidata de CC, Cristina Valido, no ha sido tan contundente sobre una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Valido ha dicho que apoyará a Feijóo para que sea presidente, porque le ha asegurado a su formación que cumplirá con las 55 peticiones de la “agenda canaria”, y que Vox no formaría parte de un gobierno de coalición.

En el caso de que fuese Sánchez, no ha negado su apoyo, aunque lo ha condicionado a que haga efectiva la transferencia de más de 200 millones de euros comprometidos en la negociación de los presupuestos generales del Estado (PGE) y a que acepte la agenda canaria, como ya lo ha hecho el PP. En ese caso, la candidata canaria se plantearía unas negociaciones para dar su abstención o su apoyo a Sánchez. “Todo dependerá de si quieren negociar y asumir lo que el PP ya ha asumido, pero el PSOE tendrá que transferir todo lo pactado en los presupuestos de 2023″, ha precisado Valido, que ha fijado esta condición como un primer gesto.

No ha sido tan drástica como Esparza sobre una repetición electoral, “creemos que hay que intentarlo todo, y que la ciudadanía no merece ese impasse”, ha opinado.

