La vuelta al cole de los niños españoles, la más cara de Europa: 2.000 euros por mochila y un “esfuerzo importante” para las familias

La vuelta al cole tampoco se va a librar de la subida generalizada de los precios. Las familias se preparan para empezar el curso con la cuesta de septiembre en el punto de mira. Este mes de julio, la inflación subió un 2,3% con respeto al mismo período del año anterior, cuando los registros tocaron techo. Los precios se han moderado, pero la vida todavía sigue siendo cara. El material escolar, los libros de texto y las prendas de ropa menoscaban por estas fechas el ahorro de los hogares: la educación de los niños españoles cuesta más que la de sus compañeros europeos.

En 2022, cada familia gastó cerca de 2.186 euros por hijo, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que prevé que la cifra aumente este año. “La vuelta al cole supone un esfuerzo importante para las familias. Este verano se está notando especialmente, porque no sólo han subido los precios del material escolar, también lo han hecho la luz, el agua y la cesta de la compra. La gente tira de ofertas y reparte las compras durante los meses previos, pero muchas veces no es suficiente. Algunos hogares tienen que recortar presupuesto de otras actividades, como las vacaciones. La situación no es para nada positiva, sobre todo porque se trata de un gasto básico para la educación de los niños”, defienden las asociaciones de padres y madres de alumnos.

En España, cada libro de texto cuesta 22,15 euros de media. En Alemania, Austria o Reino Unido, los manuales están por debajo de los 18 euros, según datos del comparador de precios Idealo. “Los gastos de transporte o el servicio de comedor no los decide el consumidor, pero con la ropa y el material escolar sucede lo contrario, por eso recomendamos estudiar siempre varias opciones y escoger la más económica”, sostiene Enrique García, portavoz de la OCU.

La plataforma de venta online Privalia destaca que un amplio porcentaje del presupuesto se destina a la compra de libros, cuadernos, ropa, zapatos y prendas deportivas. Con los precios al alza, una de cada tres familias ha aprovechado las rebajas para poner a punto las mochilas de los más pequeños, diez veces más que el verano pasado. “La vuelta al cole no significa que todo tenga que ser necesariamente nuevo, se puede reutilizar material, el consumo colaborativo está al alcance de cualquiera”, recuerdan desde la plataforma.

Este año, además, coincide con la entrada en vigor de la nueva norma educativa, un texto que se actualiza cada cuatro años. Como consecuencia, los centros piden ediciones nuevas de casi todos los libros de texto, un encargo que dificulta los préstamos y supone un duro golpe para el mercado del material de segunda mano. Los uniformes y algunos recursos didácticos son los únicos que sobreviven a este revés en una vuelta al cole marcada por las compras online, que se disparan hasta el 63%.

¿Cómo ahorrar en la vuelta al cole?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra en 500 euros por hijo la factura correspondiente al material escolar y la ropa para el colegio, aunque el importe final, con los gastos de matrícula, las cuotas de comedor y la financiación de extraescolares, se puede llegar a multiplicar por cinco. En este sentido, la plataforma recomienda adelantar las compras y no esperar hasta el último momento, aprovechando así las ofertas. Además, apuesta por intercambiar los libros o recursos académicos con estudiantes de otros cursos. “Es importante planificar la vuelta al cole con antelación, pensar en lo que realmente hace falta, porque muchas cosas se pueden reutilizar de otros años”, señalan fuentes del colectivo.

