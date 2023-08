Murcia, abocada a una repetición electoral por los enredos entre el PP y Vox

El candidato del Partido Popular para presidir Murcia, Fernando López Miras (Martín C / Europa Press)

Una de las victorias autonómicas del 28-M más claras del PP ha resultado ser un escollo insalvable durante los últimos 80 días. Y puede ser que lo siga siendo, ya que Murcia, donde el PP se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, es la única comunidad autónoma abocada a la repetición electoral. Así lo confirman fuentes de la Dirección Nacional del PP, que no temen perder fuerza porque no ven más fuerte a Vox que hace un mes.

El PP asegura que, si Vox no rebaja su exigencia de entrar en el Ejecutivo murciano, López Miras convocará elecciones. Y, de momento, no parece que los de Santiago Abascal estén pensando en ello, por lo que en Génova ya dan por hecho que habrá una repetición electoral en Murcia. Además, esta negociación, ya enrevesada y compleja entre ambos partidos regionales, lo es más después de lo sucedido el pasado jueves con la Mesa del Congreso, donde Vox le retiró el apoyo a Cuca Gamarra para presidir la Cámara Baja porque, a su vez, el PP se negó a cederles un puesto en este órgano.

Si ninguno de los dos da su brazo a torcer, pero esperan a que se agoten los plazos por si hay un cambio de posición, podría darse un escenario que quizás no beneficie a ninguno de los dos: el PP podría verse obligado a anunciar que los murcianos tienen que volver a las urnas coincidiendo con una eventual investidura de Feijóo que, aunque no recabase los apoyos necesarios, tendría que recopilar los máximos posibles para que el fracaso no fuese estrepitoso, es decir, tendría que tener a Vox de su lado.

En el caso de los de Santiago Abascal, una repetición electoral tampoco es el mejor de los escenarios, ya que su fuerza ha menguado desde el pasado 23J y es previsible que la diferencia se evidencie más respecto al 28M. Aquel domingo electoral de mayo, el partido de la extrema derecha en Murcia obtuvo 9 escaños, por lo que se volvía necesario para el PP, aunque solo por dos apoyos. Por ello, la intención de los ‘populares’ es acabar con los ‘tira y afloja’ con Vox y asegurarse una mayoría absoluta que les hubiese evitado varios dolores de muelas a lo largo de los últimos meses.

Fuentes del PP aseguran a EFE que siguen esperando a que Vox quiera sentarse a negociar y sacar a la Región de Murcia “de la situación de bloqueo en la que se encuentra”, pero insisten en que los resultados del 28M les legitiman para formar un gobierno en solitario que, aseguran, es la única opción posible. Vox también se enroca en su planteamiento: apoyarán la investidura de López Miras con la condición de entrar en su gobierno con una vicepresidencia y dos consejerías, además de la firma de un acuerdo programático.

