El PSOE allana el camino al rey en la ronda de contactos: “No estamos en una competición con el PP para ver quién va primero”

Antes de que el rey culmine este martes la ronda de contactos de cara a la investidura, el PSOE trata de despojar toda la presión sobre el monarca frente a una situación inédita, pues el jefe del Estado deberá elegir por primera vez entre dos candidatos: Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. Es decir, deberá decidir su propone al líder del PP, que obtuvo el mayor número de escaños, o al secretario general del PSOE, que demostró ser capaz de armar una mayoría absoluta para la elección de la Mesa del Congreso.

En este sentido, aunque el PSOE insiste en intentar una investidura de Sánchez, fuentes de Ferraz aclaran que los socialistas no están “en una competición con el PP para ver quién va primero a la investidura” ante la posibilidad de que el monarca nombre en primera instancia a Feijóo. “Lo que decida el Jefe del Estado siempre estará bien”, añaden voces cercanas a Pedro Sánchez, que se jactan de no presionar al rey como “sí hace el PP”.

No obstante, recuerdan que Feijóo sigue sin tener los números toda vez que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado este lunes su no a una posible investidura del presidente popular, pues el PP necesitaría contar además con los votos de Vox. “Si él necesita de un tercer tropiezo para darse cuenta de la realidad que le rodea, no seremos nosotros los que le quitemos esa idea”, señalan estas fuentes.

El PSOE mete dentro de esos “tropiezos” el resultado obtenido por el PP el pasado 23 de julio, ya que pese a ser el partido más votado, quedó lejos de una mayoría por sí solo. Otro de esos fracasos, según estas voces de los de Pedro Sánchez, fue la constitución de las Cortes y la votación de la Mesa del Congreso, en la que la candidata popular a presidir la Cámara Baja, Cuca Gamarra, solo obtuvo 139 votos.

“Parece que necesita más información para salir del shock”, alegan dichas fuentes, que aunque muestran su “respeto” a lo que decida el rey, no cambian de opinión en relación al posible resultado de una investidura de Feijóo, que catalogan de “fake”. En cualquier caso, estas valoraciones rebajan el tono mostrado este domingo por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños.

El también representante socialista, en una atención a los medios tras participar en la ceremonia de homenaje y acto solemne de entrega de los restos humanos a familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo de Pajares de Adaja y Navalmoral de la Sierra (Ávila), se mostró muy crítico con el “empeño” de Feijóo por ir a una investidura, algo sería “una perdida de tiempo”. De hecho, la comparó con la moción de censura de Ramón Tamames presentada por Vox.

Esteban ve “precipitada” la ronda de consultas

Por otro lado, Aitor Esteban, que acudirá este lunes a su encuentro con el rey, ha tildado de “precipitada” dicha convocatoria, ya que la “inseguridad sobre posibles mayorías es absoluta”. “A no ser que se quiera presionar a los partidos, no le veo mucho sentido”, ha lamentado en relación a la celebración de la primera ronda de contactos, deslizando que Felipe VI podría no designar a ningún candidato tras este primer contacto con los partidos.

Además de descartar su apoyo a Feijóo, ha recordado que “hoy por hoy” ningún candidato tiene los apoyos suficientes para ir a una investidura. De hecho, ha dejado claro que, para alcanzar un acuerdo, lo que hace falta es “un tiempo de maduración” y no afrontar una “investidura flash como si hubiera una mayoría clara”.

Asimismo, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reiterado su apoyo a Feijóo al ser “el único que se ha comprometido” hasta ahora con la agenda canaria, pero esto no quita que en una eventual investidura de Sánchez el partido autonómico pueda abstenerse e, incluso, dar el sí. “Todo dependerá de si quieren negociar y asumir lo que el PP ya ha asumido, pero el PSOE tendrá que transferir todo lo pactado en Presupuestos de 2023″, lo que sería un primer gesto para plantearse su apoyo a Sánchez.

