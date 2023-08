Todo lo que se sabe de ‘El retorno de las brujas 3′: casting, sinopsis y fecha de estreno

El retorno de las brujas

El retorno de las brujas o Hocus Pocus (en el título original) es un clásico de Halloween que muchas generaciones asían a ver cuando llega esta época del año. Esto llevó a Disney a realizar una secuela. Ahora, tras el éxito de la segunda entrega de El retorno de las brujas, en septiembre del año pasado, ahora casi 40 años después de que se estrenara la original, llega una tercera película. Disney ya ha confirmado que las hermanas Sanderson volverán a reunirse en una tercera entrega. Al frente de esta nueva película estará Anne Fletcher, quien ya tomó el testigo con la secuela de la original y obtuvo muy buenos resultados.

El presidente de Walt Disney, Sean Bailey, fue quien confirmó que habría una tercera película de El retorno de las brujas en una entrevista en The New York Times. Y es que, tras los buenos datos de la segunda entrega, era imposible resistirse a que hubiera una tercera. De esta forma, con la confirmación sobre la mesa se han puesto a trabajar en el nuevo proyecto. Pero, ¿qué se sabe hasta ahora?

Te puede interesar: Las mejores películas de terror de los últimos años, de ‘La bruja’ a ‘Háblame’

Las tres protagonistas

En una entrevista, Bette Midler, una de las brujas protagonistas, habló sobre la posibilidad de una nueva película de El retorno de las brujas. La actriz afirmó que le gustaría que hubiera más entregas de esta película, ya que es un personaje al que le encanta entrevistar. “Si hubiera una tercera, por supuesto, que me apuntaría. Amo a Winifred (su personaje), Sarah, Mary y nuestra relación”, afirmó. “Es buena para las mujeres. Nos mantenemos juntas en las situaciones más difíciles, pero causamos caos y no muchas mujeres causan tanto caos”, añadió.

Te puede interesar: Las películas más esperadas que se estrenarán tras el verano: de ‘Misterio en Venecia’ a lo nuevo de Woody Allen

Aunque ella no es la única que confirmó que le encantaría estar en la tercera entrega de El retorno de las brujas. Sus compañeras Kethy Njimy y Sarah Jessica Parker también confirmaron que les encantaría estar en el reparto de una tercera película.

Sinopsis: una nueva bruja se suma a las hermanas Sanderson

La escena tras los créditos de El retorno de las Brujas 2 mostró una segunda vela, junto a la etiqueta ‘Vela BF#2′. Una imagen que revelaba la posibilidad de que Gilbert podría haber traído de regreso a las hermanas Sanderson: Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) y Mary (Kathy Najimy). A ellas podría sumarse también Becaa (Whitney Peak) como una nueva bruja.

¿Cuándo se estrenará?

Hasta el momento, no hay una fecha de lanzamiento confirmada, pero observando las anteriores entregas, será más tarde que pronto. La primera película llegó a las oficinas de Disney en 1984, y no fue hasta 1993 cuando se estrenó. Es decir, tardó en realizarse 10 largos años. En 2019 se confirmó la segunda parte, pero no fue hasta pasados tres años, en 2022, cuando se estrenó. Por lo tanto, esta tercera entrega, que ha sido confirmada ahora, podría tardar en llegar un par de años, es decir, en 2025 o 2026.

Seguir leyendo: