Las películas más esperadas que se estrenarán tras el verano: de ‘Misterio en Venecia’ a lo nuevo de Woody Allen

'Misterio en Venecia, 'Theather Camp' o lo nuevo de Woody Allen, las películas que llegan a la vuelta del verano

El verano ha entrado en su último tercio y, mientras muchos aún disfrutan de sus vacaciones, otros tienen puesta su mirada ya en septiembre. A pesar de todo, la buena noticia es que los cines se han llenado más que nunca este verano, gracias en gran medida al efecto Barbenheimer. La coincidencia en el tiempo de dos grandes películas ha hecho que un montón de gente acuda a las salas como no se hacía desde antes de la pandemia. Sin embargo, es toda una incógnita si este fenómeno se prolongará más allá del verano o es solo un espejismo en medio del desierto, tal y como ya analizamos hace unas semanas.

Aun con todo, lo mejor es intentar mantenerse optimista y pensar que, si la gente ya ha hecho el esfuerzo de volver a las salas, por qué no lo va a seguir haciendo más adelante, más aún cuando se supone que verano es la peor época para ir al cine porque mucha gente está fuera. Por todo ello, hemos cogido el calendario y nos hemos puesto a contar los estrenos más inmediatos de cara a septiembre. Para que la vuelta al cole, al instituto o al trabajo no te pille desprevenido y sí con ganas de repetir en el cine, aunque no sea con Barbie u Oppenheimer, aquí van una serie de estrenos que pueden ayudar a llenar ese vacío y de paso descubrir nuevas historias.

‘Passages’ y ‘Theater Camp’

La primera semana de septiembre, cuyo primer día del mes coincide justo en viernes y, por tanto, con nuevos estrenos en cartelera, llega con dos opciones muy distintas entre sí pero complementarias. La primera de ellas es Passages, el drama romántico dirigido por Ira Sachs (Un verano en Brooklyn) y protagonizado por estrellas europeas como Franz Rogowski (Great Freedom), Ben Whishaw (El perfume) o Adèle Exarchopoulos (La vida de Ádele) quienes dan vida a director de cine, su marido y una joven actriz, que se ven envueltos en un triángulo amoroso lleno de celos y pasión.

La otra, mucho más animada y cómica, es Theater Camp, en la que un campamento de teatro veraniego entra en peligro de extinción después de que su dueña caiga en coma. Para evitar caer en la ruina, el hijo de esta reunirá a sus amigos y otros tantos profesores, entre ellos Amos (Ben Platt) y Dianne (Molly Gordon, quien también ejerce como codirectora de la película), unirán fuerzas con la intención de salvar la escuela.

Imagen de 'Creatura', de Elena Martín

‘La monja 2′ y ‘Creatura’

La segunda semana de septiembre vendrá con dos estrenos tan dispares como pueden serlo una película de terror secuela de un gran éxito y el segundo largometraje en la dirección de una prometedora cineasta. Tras sorprender a todos con Julia Ist, Elena Martín fue a Cannes a participar en la Quincena de realizadores con Creatura, su segunda película como directora. Como ya hiciese con aquella ópera prima en la que reflexionaba sobre el salir de España e irse a vivir a Berlín, parece que en esta volverá a tirar de sus propios recuerdos y experiencias en la línea de otras directoras como Carla Simón o Clara Roquet, junto a la que escribe el guion.

La monja 2, por su parte, viene con el aval del éxito de la primera entrega dentro de este universo expandido del Expediente Warren. En esta película, que contará en el reparto con Taissa Farmiga, la hermana de Vera Farmiga quien da vida a Lorraine Warren en la saga, se nos contará la historia de la hermana Irene, que tendrá que verse las caras con la monja demonio Valak.

‘Misterio en Venecia’, ‘Cerrar los ojos’ y Woody Allen

En las últimas semanas de septiembre llegarán los estrenos más potentes, tanto para el público general como para los más cinéfilos y amantes del cine español. Porque primero llegará el día 15 Misterio en Venecia, la nueva aventura del Hercules Poirot de Kenneth Branagh tras Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. El británico vuelve a dirigir y protagonizar esta película que cuenta con un nuevo reparto para ser sometido al juicio del famoso detective: Jamie Dornan, Tina Fey, Ela flamante ganadora del Oscar Michelle Yeoh, Emma Laird o la flamante ganadora del Oscar Michelle Yeoh.

Como decimos, la última semana traerá un estreno más que esperado, pues su director lleva tiempo sin regalarnos una película cuando es uno de los más importantes de la historia de nuestro cine. Se trata de Cerrar los ojos, la nueva película de Víctor Erice, director de El sur o El espíritu de la colmena, y que llevaba casi veinte años sin realizar una película en solitario, más aún de ficción. Cerrar los ojos cuenta la historia de Julio Arenas, un gran actor del cine español que desaparición del día a la noche y fue dado por muerto. Años después se reaviva el misterio de su desaparición cuando salen nuevas imágenes de él a la luz. José Coronado, María León, Manolo Solo o Ana Torrent serán algunas de las caras conocidas de este drama que llega a cines el 29 de septiembre.

Ese mismo día llegará también la nueva película de otro maestro del cine, Woody Allen. Coup de Chance, que llevará aquí el título de Golpe de suerte, es la nueva comedia romántica del director de Annie Hall, completamente rodada en Francia y con actores franceses como Melvil Poupaud o Lou de Laâge. En ella se cuenta la historia de un triángulo amoroso en la París actual en la que podría ser la última obra del genio de Brooklyn.

Seguir leyendo: