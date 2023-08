Qué fue de Seann William Scott, el mítico Stifler de ‘American Pie’ que tuvo que trabajar en el zoo de lo poco que le pagaban

Seann William Scott como Stifler en 'American Pie 3'

Es cierto que es un modelo de masculinidad que ya no está bien visto –como le sucede al Barney de Cómo conocí a vuestra madre– y en general las películas de la saga que le hicieron famoso no han envejecido especialmente bien, pero lo cierto es que Steve Stifler y American Pie son una seña de identidad de principios de los 2000. Lo que empezó en 1999 con una pequeña película de adolescentes intentando perder la virginidad terminó convirtiéndose en una gran saga que acumuló millones de espectadores y se convirtió en uno de los grandes fenómenos de su época, además de sentar las bases de un nuevo tipo de comedia norteamericana que aún llega a nuestros días.

Todo empezó con Stifler. Nacido en Minnesota, Seann William Scott destacó desde muy joven en los deportes, algo que heredaría en gran medida su personaje en American Pie. No obstante, el joven desarrolló un interés en el mundo de la interpretación y comenzó a intentar moverse en la industria, al principio sin mucho éxito. Tenía que compaginar varios trabajos en distintos sitios, como la tienda de bricolaje o el Zoo de Los Ángeles, mientras esperaba un casting que le diera la oportunidad de comenzar su carrera como actor. De hecho, tuvo que trabajar allí incluso después de haber hecho American Pie.

En una reciente entrevista, Seann William Scott ha desvelado que por la primera entrega de la saga le pagaron tan poco dinero que tuvo que regresar a sus trabajos ocasionales para ganarse la vida, entre ellos al Zoo de Los Ángeles, donde vendía churros. “Creo que debí ganar por ahí sí, porque recuerdo que compré un Ford Thunderbird de segunda mano por 6.000 dólares”, confiesa Scott. Hace poco se hizo público que había recibido un cheque por valor de 8.000 dólares antes del estreno de la película, sin saber que terminaría haciendo 235 millones de dólares solo con su estreno en cines, a lo que habría que añadir toda la recaudación obtenida a través del mercado de DVD.

“No sé qué pasó con los otros dos mil dólares porque lo único que recuerdo es que terminé en el Zoo trabajando como el chico de los churros, quizá gané menos de lo que pensaba”, añadía Scott, quien desde luego ya no parece muy afectado después de que hayan pasado más de 24 años de aquello. Sin embargo, su caso ejemplifica muy bien las desigualdades que se han cometido en Hollywood y por las mismas que ahora se manifiestan miles de actores y guionistas en la huelga que mantiene paralizada la industria.

20 años de ‘American Pie 3′, la entrega en la que más se desató

Tras ganarse un hueco en Hollywood como Stifler, a Seann William Scott le ocurrió lo peor que podía pasarle a un actor tan joven, que fue encasillarse demasiado en su papel. Aunque intentó desmarcarse en gran medida con roles en películas más diferentes como Destino final con el terror o Southland Tales con la ciencia ficción a cargo del director de Donnie Darko. Sin embargo, el actor no terminó de cuajar en esos estilos y se vio abocado a seguir con lo que mejor se le daba, la comedia. Road trip, Aquellas juegas universitarias o Colega, ¿dónde está mi coche? fueron algunas de las películas encuadradas en el género que hizo. No obstante, su peak o prime, como se suele decir ahora con los futbolistas, llegaría en 2003 con la tercera entrega de American Pie, titulada American Wedding en Estados Unidos.

Porque de las cuatro entregas canónicas de la saga, en la tercera es sin duda la que Stifler brilla con luz más propia. A pesar de que la película está centrada en la boda de Jim (Jason Biggs) y Michelle (Alyson Hannigan), el auténtico líder del grupo robaba todas las miradas en el convite e incluso intentaba –sin gran éxito, como casi siempre–seducir a la hermana pequeña de Michelle, Candece (January Jones). Ya desde las primeras escenas, cuando acaban en una discoteca gay durante la despedida de soltero de Jim, Seann William Scott podía dar rienda suelta a su vena más cómica y no solo eso, sino también a otras dotes que no se habían podido ver hasta el momento, como su talento para el baile freestyle.

En los últimos años, y conforme ha ido desapareciendo la mística de American Pie y la necesidad de ese tipo de comedias de instituto –porque hay actores que se han reciclado en otros papeles dentro de este género–, Seann William Scott ha pasado a un discreto segundo plano en Hollywood. No obstante, el actor ha aparecido en alguna película reciente como Goon: Last of the Enforcers secuela de la otra saga que le ha dado popularidad y le permitió recuperar su talento para los deportes, o The wrath of Becky, en la que da vida al líder de una organización fascista que persigue a la protagonista. Al final parece que el actor ha continuado con la filosofía de su personaje: “Te daré una cita por la que regirte; Ama la vida, cobra un sueldo y echa un polvo... Esa es la filosofía básica del Finchmaister”.

