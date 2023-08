El tremendo enfado de Carlos Alcaraz consigo mismo durante la derrota frente a Tommy Paul en Toronto: “¡Cómo se puede jugar tan mal al tenis!”

Alcaraz, durante el partido frente a Paul en Toronto.

Pocas veces se ve a Carlos Alcaraz enfadado en una pista de tenis. Y es normal, porque tampoco son muchas las ocasiones en las que el murciano tiene motivos para estarlo, menos aún consigo mismo. Sin embargo, y aunque pocos, el número uno del ránking ATP, campeón de Wimbledon hace solo unas semanas, también tiene días y momentos malos. En el Masters 1.000 de Canadá fue testigo de uno de ellos. Alcaraz perdió en los cuartos de final del torneo que se disputa en Toronto frente a Tommy Paul (3-6, 6-4 y 3-6) en un partido en el que, en ocasiones, no se mostró nada contento con su tenis.

Alcaraz pareció especialmente enfadado consigo durante el primer set, en el que fue superado por el estadounidense. Hubo dos momentos especialmente tensos. El primero, tras perder el primer set con una doble falta. Paul se le rompía el saque por tercera vez y el murciano estampó su raqueta contra el banquillo en un gesto impropio en él.

La tónica no cambio en el inicio de la segunda manga. Carlitos empezó igual de incómodo, sorteando una nueva bola de break que podría haber sido definitiva. El murciano era plenamente consciente de que si quería estirar el partido tenía que mejorar su juego. Y así lo verbalizó tras el tercer juego, en el que se reprochó su actuación desde el banquillo. “¡No puedo!, ¡no puedo!, ¡no puedo jugar así!”, se gritó Alcaraz, que, toalla en mano, se llevaba las manos a la cara. “¿Cómo se puede tener tan poco feeling? ¡Bárbaro, bárbaro!”, continuaba. “¡Cómo se puede jugar tan mal al tenis! Es increíble”.

Sorprende ver a Carlos Alcaraz así. La impotencia le ha llevado a tirar la raqueta primero y posteriormente a gritar de impotencia y a pegarse todo el tiempo del descanso a hablar consigo mismo de esta manera:



La bronca surtió efecto y Alcaraz terminó forzando un tercer set en el que no pudo consumar la remontada ante un Paul que ya le dejó en el camino en el mismo torneo la temporada pasada. “Es un jugador muy completo. Los partidos que he jugado contra él han sido muy duros. Tiene mucho talento y grandes golpes. Es muy rápido. Es uno de los mejores del mundo, sin duda. En esta superficie es difícil de batir”, reconoció tras la derrota el de El Palmar, que seguirá preparándose de cara al US Open, donde defiende título. “Lo que puedo hacer ahora es entrenar para mejorar. Tengo que mejorar en muchas cosas y agarrar confianza en mi juego. Todavía tengo un par de semanas antes del US Open, pero ahora debo centrarme en Cincinnati”, concluyó.

