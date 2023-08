Dembélé abandona el Barça y ficha por el PSG para las próximas cinco temporadas

Dembélé posa con la camiseta del PSG durante su presentación como nuevo jugador (PSG).

En medio del ‘caso Mbappé', el Paris Saint-Germain sigue reforzando su plantilla. Ousmane Dembélé ficha por el PSG en una operación que era un secreto a voces a lo largo de la semana, pero que no se ha oficializado hasta este sábado. El delantero galo, de 26 años, recala en el conjunto parisino procedente del Barça, donde ha pasado los últimos seis años, tras el pago de su cláusula de rescisión que desde agosto se redujo de 100 a 50 millones de euros.

“Estoy encantado de fichar por el París Saint-Germain y estoy impaciente por jugar en mi nuevo club. Espero seguir creciendo aquí y hacer que todos los aficionados del club se sientan orgullosos”, afirma Dembélé. Por su parte, Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, aseguró que será “un jugador importante y comprometido” con el club. “La pasión y la determinación mostradas por Ousmane al incorporarse al PSG son fantásticas, y coinciden con la actitud que se exige a todos nuestros jugadores. Estamos orgullosos de tener a otro francés ganador de la Copa Mundial en el Paris Saint-Germain, en el inicio de una nueva era para nuestro club”, agregó.

Se repite la historia en el Camp Nou

El Barça ha vuelto a darse de bruces con el PSG. Los parisinos han vuelto a asestar el mismo golpe, pero a diferente escala, que ya hicieron hace seis años cuando le arrebataron al jugador franquicia de aquella época: Neymar. Los 222 millones de euros que abonó el club galo al Barça se sigue traduciendo hoy en día como el traspaso más caro de la historia del fútbol. Precisamente, con dicha cantidad, el Barça firmó por 135 millones de euros a Dembélé, que ahora hace las maletas rumbo a la capital francesa.

Formado en el Rennes, que le fichó con 13 años, Dembélé llega a París tras haber ganado tres Ligas (2018, 2019 y 2023) y dos Copas (2018 y 2021) con el Barça, donde nunca llegó a estar a la altura de las expectativas generadas. La gran cantidad de lesiones sufridas, unido a las polémicas que le rodeaban por su particular y controvertido estilo de vida, dificultaron su adaptación al club y al fútbol español. Pese a que Xavi ha sido uno de los que más ha intentado recuperar su estado de forma. “Es el mejor jugador del mundo en su posición”, llegó a decir el técnico catalán, sin embargo, de nada han servidos sus elogios.

Con la Selección francesa se convirtió en uno de los fijos de Didier Deschamps y comenzó como titular el Mundial de Rusia, pero tras el primer partido perdió ese puesto y ya no lo recuperó hasta el siguiente Mundial de Qatar, aunque no dio un salto decisivo de calidad y peso en el equipo. Su nuevo equipo debutará en Ligue 1 este sábado en casa frente al Lorient, pero Dembélé todavía no estará disponible para incorporarse al equipo de Luis Enrique.

