Fuga de talentos en el Real Madrid de baloncesto: Spagnolo, sexto canterano en desvincularse desde 2022

El Real Madrid de baloncesto anda escaso de talento juvenil en los últimos tiempos. Ahora mismo, el jugador más joven de la plantilla blanca de cara a la próxima temporada es precisamente el único canterano que tiene ficha con los mayores: Eli Ndiaye. El compañero más cercano en edad al ala-pívot de 19 años es Carlos Alocén (22). En adelante, la cosa va in crescendo: Dzanan Musa tiene 24; Alberto Abalde y Guerschon Yabusele, 27; Gaby Deck y Mario Hezonja, 28; Vincent Poirier, 29; Edy Tavares, 31; Facundo Campazzo, 32; Sergio Llull, 35; Fabien Causeur, 36; Sergio Rodríguez, 37, y Rudy Fernández, 38. Y nada hace indicar, a tenor de los movimientos recientes, que la sección vaya a rejuvenecerse mucho próximamente. Para muestra, la salida, este miércoles, de Matteo Spagnolo.

El base italiano, que llegó al Madrid en la campaña 2018-2019 y que incluso debutó con el primer equipo, ha fichado tres temporadas por el Alba Berlín. Un traspaso muy en la línea que vienen siguiendo los alemanes en los últimos tiempos, siempre atentos a la hora de captar a cualquier joven promesa interesante, y que deja sin los derechos de Spagnolo a los madridistas: le habían cedido a dos clubes italianos (Cremona primero y Trento después) antes de perderle definitivamente para la causa. Una baja nada novedosa en las filas blancas, puesto que es la sexta, entre los canteranos, que se produce desde 2022.

Aluvión de salidas de ‘mirlos blancos’

El año pasado fue especialmente sensible de cara a abordar, en algún momento, un relevo generacional en el roster. Abrió la veda, en enero, el ala-pívot Tristan Vukcevic (20 años), de nacionalidad tanto serbia como sueca y que llevaba en el Madrid desde 2018: fue traspasado al Partizan de Belgrado. Ya en verano, uno de los aleros más prometedores de la canasta española, el mallorquín Baba Miller (19), decidió intentar hacer carrera en Estados Unidos desde la NCAA universitaria y de la mano de Florida State: el campeón del mundo júnior llevaba en las categorías inferiores del club de Concha Espina desde los 12 años.

En julio de 2022, hubo hasta dos despedidas sensibles. Primero, el base esloveno Urban Klavzar (19), que partió rumbo al UCAM Murcia tras llegar a Madrid en 2018. Después, el alero madrileño Sediq Garuba (19), hermano de Usman, se marchó al Cartagena de la LEB Plata (tercera categoría española), con el que acaba de renovar: desde los 11 años, fue madridista.

No obstante, el que posiblemente sea el adiós más dramático sucedió el pasado agosto, cuando fue Juan Núñez (19) quien abandonó la disciplina blanca para llegar al Ulm alemán, último campeón de la Bundesliga. El caso del base madrileño, que cuenta con posibilidades muy serias de disputar el próximo Mundial con España, tuvo su miga: se dijo que un cambio repentino de agente (le representa Igor Crespo, que lleva a Nikola Mirotic, Juancho Hernangómez y Álex Abrines, entre otros jugadores) motivó que no se le renovase en el Madrid, al que pertenecía desde 2015. Para añadir más leña al fuego de la no continuidad de Núñez, está el hecho de que en su anterior agencia trabaja el hijo del director del Real Madrid baloncestístico, Juan Carlos Sánchez.

Por supuesto, todas estas perlas debutaron como profesionales de la mano del Madrid. Que, por si fuese poco con el problema de perder a tantos jóvenes con potencial en tan poco tiempo, va a enfrentarse a otro dilema considerable en un futuro no muy lejano: los cupos.

El dilema con las ‘banderitas’ en 2024

Los cupos son todos aquellos jugadores comunitarios y/o asimilados que se han formado deportivamente en España (más allá de los propios españoles, claro está): por norma, hay que tener al menos cuatro inscritos en competición. Sabiendo esto, el Madrid tiene cinco fijos en estos momentos: Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Tavares y Hezonja. Abalde y Alocén, menos protagonistas pero en nómina igualmente, también entran en esta ecuación, al igual que Ndiaye.

Más abajo, entre los vigentes campeones de la Euroliga júnior, destaca Hugo González, que entrará pronto en dinámica sénior. No obstante, el posible drama para el Madrid llegaría el próximo verano, cuando lo más realista es pensar que no habrá más renovaciones para Rudy y los Sergios. De ahí la importancia de atar, sobre todo, a Tavares. E incluso a Hezonja: ambos terminan contrato en 2024.

Hasta la fecha, el máximo rival se ha movido mucho mejor en lo que respecta a ir bien servido con cupos de relumbrón: las incorporaciones en este periodo estival de tres internacionales con caché como Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra son, sobre el papel, fichajes muy acertados del Barça. Por ahora, el Madrid lo fía todo a la veteranía: habrá que ver cómo se atajan, porque en algún momento habrá que hacerlo, las salidas ya mencionadas y la escasez de ‘banderitas’ que puede avecinarse.

