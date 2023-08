Holger Rune desvela por qué Alcaraz es tan difícil de derrotar

Alcaraz y Rune en Wimbledon (REUTERS/Dylan Martinez)

Carlos Alcaraz arranca el Masters 1000 de Canadá como gran favorito a la victoria final. Tras su triunfo en Wimbledon, el número uno del mundo es el tenista de referencia, al que todos miran, elogian y, sobre todo, quieren derrotar. Llega un momento del año especialmente importante para el español, puesto que el US Open en el que defiende título cada vez está más cerca. Antes de disputar el último Grand Slam del año en Nueva York, saltará a la pista dura en busca de nuevas conquistas tanto en Toronto como en Cincinnati.

Dada la entidad de ambos torneos, el murciano va a encontrarse con la inmensa mayoría de sus grandes rivales en la gira previa al major estadounidense. No será el caso de Novak Djokovic en tierras canadienses, pero sí, entre otros, de un joven de la misma edad de Alcaraz, que también está en disposición de ser muy importante en el deporte de la raqueta desde ya: Holger Rune.

El danés, que ya es sexto en la clasificación de la ATP, ganó tres títulos en 2022 (entre ellos, el Masters 1000 de París) y ha conquistado uno en lo que va de 2023 (Múnich, donde también se impuso el curso pasado). Con resultados más que loables hasta la fecha, no se puede descartar su candidatura ahora, aunque Rune tiene claro, como todos, que es el líder del circuito quien más lleva las de ganar.

Alcaraz y Rune se abrazan tras su último partido (REUTERS/Hannah Mckay)

Rune desgrana a Alcaraz

En una rueda de prensa previa al torneo canadiense, a Rune se le preguntó si el reciente hito de Alcaraz en Londres le motiva aún más si cabe de cara a ganar su primer grande. “Siempre estoy muy motivado por eso, mucho antes de que él ganase un Grand Slam. Tengo mis propios objetivos que quiero cumplir y tengo la oportunidad para lograrlos este mismo año, así que voy a ir a por ello”, advirtió el de Gentofte.

Apenas unos días mayor que Carlitos, Rune no dudó en confesar lo que a su juicio lleva a que el mejor del mundo en la actualidad sea tan difícil de derrotar: “La energía que traslada a la pista es muy difícil de igualar. Además, tiene una variedad enorme en su tenis. No se trata de un solo golpe, todo su juego es peligroso. Es capaz de variarlo cuando lo necesita y conseguir que su rival se sienta muy incómodo. No hay muchos jugadores capaces de hacer eso hoy en día, así que definitivamente es una gran ventaja para él”.

También quiso echar un tanto el freno de mano con las expectativas generadas en torno a Alcaraz, Jannik Sinner y él mismo, porque ya se dice que formarán el Big Three tenístico del futuro (sucediendo así en el imaginario colectivo a Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer). “Sé que hay gente que habla de eso, pero creo que es muy pronto para decir nada. Solo uno de nosotros tres ha ganado un Grand Slam, y ese es Carlos. Somos jóvenes, tenemos al tiempo de nuestro lado, pero tenemos que firmar esos resultados. Yo tengo que centrarme en mí mismo, y estoy seguro de que Jannik y Carlos piensan lo mismo. Supongo que es un buen debate y una buena conversación sobre este deporte, pero es pronto aún”, trató de calmar los ánimos Rune.

Alcaraz en acción contra Rune en Wimbledon (REUTERS/Dylan Martinez)

Tras verse las caras en los cuartos de final de Wimbledon, Alcaraz y él podrían reencontrarse en idéntica ronda en Toronto. De momento, el de El Palmar se ha impuesto en dos de los tres partidos que han disputado como profesionales. Habrá que continuar siguiendo de cerca cómo se desarrolla esta rivalidad generacional.

