Esta película de Tom Cruise está considerada un fracaso a pesar de haber arrasado en el cine

Tom Cruise en 'La momia'

Dark Universe, ¿a alguien le suena? El proyecto que iba a poner patas arriba la industria cinematográfica hace no tanto y del que ahora prácticamente se acuerda. Aquel universo extendido de películas sobre dioses y monstruos al estilo de la Universal de los años 40 y 50 se esfumó de la noche a la mañana por diversos motivos, entre ellos la falta de un director creativo que aportase una visión de conjunto, problemas con actores como Johnny Depp o, sobre todo, por el fracaso que supuso su primera entrega y que se convertiría en la única de este proyecto tan ambicioso como fallido: La momia.

Y no, no estamos hablando de la película del año 1999 con Brendan Fraser y Rachel Weisz. Lo estamos haciendo del filme que salió a mediados de 2017 y que tenía a Tom Cruise como protagonista. Una película que no solo fue considerada un auténtico fracaso, sino que además le valió a Cruise el premio Razzie a peor interpretación por su papel como Nick Morton, un sargento del ejército estadounidense que por error revive a la princesa Ahmanet, una momia con una poderosa maldición que pondrá en peligro el mundo.

Sin embargo, ahora sabemos que, siendo la película un fracaso, también fue de las más taquilleras en la carrera de Tom Cruise, lo cual es mucho decir en alguien que ha estado en grandes películas y franquicias cinematográficas. ¿Cómo es posible? Pues porque La momia es cierto que tuvo una gran recaudación, pero ni con esas consiguió recuperar todo lo que había invertido, que entre costes de producción y campaña de marketing que en total sumaron casi 400 millones de dólares.

Aun con todo, como decimos, la película logró recaudar 400 millones de dólares en todo el mundo, situando a La momia entre las películas más taquilleras de Tom Cruise. Pero la cifra resultó ser algo engañosa, pues buena parte de su éxito tuvo lugar en China, donde el porcentaje que se lleva el estudio con respecto a los cines es de un máximo del 25%. Además, la venta doméstica a través de DVD y Blu Ray tampoco fue del todo como Universal esperaba, y es por eso entre otras cosas que la saga terminó siendo desmontada.

La famosa foto del 'Dark Universe' con Russell Crowe, Javier Bardem, Tom Cruise, Jonny Depp y Sofia Boutella.

Cruise supo pasar página

El Dark Universe prometía ser una nueva gran franquicia para el cine, recuperando el espíritu de las películas de terror de la Universal con proyectos como Frankenstein, El hombre invisible o Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Además de Cruise, Universal contaba con otros grandes actores para dar vida a todos esos míticos personajes como Russell Crowe -que ya aparecía en La momia interpretando al Dr. Jekyll-, Javier Bardem o Johnny Depp. Sin embargo, con el fracaso de La momia las cosas se pusieron cuesta arriba y dos años después, en 2019, Universal terminó por sepultar una saga que ya había nacido herida de muerte.

Aun con todo, y premio Razzie mediante, Cruise ha sabido rehacer su carrera y demostrar por qué es una de las grandes leyendas de Hollywood que sigue en pie. El año pasado el actor reventó la taquilla con Top Gun: Maverick, que se convirtió inmediatamente en su película más taquillera y por mucho, casi 1500 millones de dólares por los 790 de Misión Imposible: Fallout, estrenada un año después de La momia.

Su última película ha sido precisamente una nueva entrega de su franquicia más longeva, Misión Imposible: Sentencia Mortal. Sin embargo, parece que con esta película podría repetir lo que le pasó con La momia, pues aunque la película comenzó muy bien con su estreno, estas semanas se ha empezado a desinflar por culpa del fenómeno Barbenheimer. Habrá que ver como termina su recorrido, pero al menos con esta sabremos que sí habrá continuación.

