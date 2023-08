El lío con el pago de las ayudas de 200 euros: las resoluciones se atascan pero todavía se puede cobrar

Varios jóvenes realizan trámites en una oficina de la Agencia Tributaria. (Carlos Luján / Europa Press)

El pasado mes de febrero, el Gobierno abrió el plazo para solicitar la segunda ayuda de 200 euros que puso en marcha la Agencia Tributaria con el objetivo de hacer frente a la escalada de los precios. Se trata de un único pago para las personas físicas con bajo nivel de ingresos. Los beneficiarios tenían que cumplir con una serie de requisitos para tener acceso al subsidio, entre ellos, figurar como asalariados o autónomos en el régimen de la Seguridad Social y no superar los 27.000 euros anuales de ingresos brutos. Además, los interesados debían tener su residencia habitual en alguna ciudad española.

El plazo para enviar las peticiones se cerró el pasado 31 de marzo. La Agencia Tributaria tenía previsto abonar los 200 euros mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de tres meses después de la fecha límite para rellenar el formulario de solicitud, tal y como se detallaba en el BOE. En caso de que alguna solicitud fuese denegada, la administración tenía el mismo margen para notificárselo a los usuarios. Según estos cálculos, el pasado 30 de junio todas las ayudas concedidas tenían que estar abonadas en la cuenta de los beneficiarios. Sin embargo, los pagos se han atascado y todavía son muchos los ciudadanos que no han recibido ninguna comunicación.

Una joven solicita la ayuda de 200 euros. (Getty)

Los tres meses que fijaba el BOE se han cumplido el pasado 30 de junio, pero ese día muchos solicitantes todavía no habían recibido ninguna notificación sobre el ingreso o la denegación del subsidio. Los interesados tampoco podían presentar reclamaciones, porque no había ningún mensaje que informase de la resolución negativa. Tras varios días sin noticias, la semana pasada se produjo una nueva remesa de pagos y muchas personas recibieron mediante transferencia bancaria la cuantía correspondiente. Con todo, aún quedan cientos de solicitudes por resolver.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado a Infobae España que no se ha ampliado el plazo de pago hasta ninguna fecha en concreto y que tampoco existe una fecha límite para revisar todas las peticiones, aunque sí han garantizado que los ingresos se continuarán efectuando durante las próximas semanas y “el proceso seguirá su curso”.

El gran aluvión de solicitudes ha provocado esta demora, además de la campaña de la renta, puesto que “hubo que esperar para analizar algunos expedientes”. Las personas cuya solicitud sigue en estado de “ALTA” tienen que saber que la petición está todavía pendiente de evaluación. “Aún quedan ayudas por conceder y otras pueden ser denegadas, contra esas resoluciones se podrá alegar y recurrir”, apuntan fuentes de la administración pública.

Hacienda no está siguiendo ningún tipo de criterio para tramitar los expedientes, es decir, las personas que todavía no hayan recibido los 200 euros no deben preocuparse, porque no existe un orden de atención establecido según se vaya a conceder la ayuda o no. Los ciudadanos cuyas solicitudes resulten desestimadas tienen un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. En estos casos, la Agencia Tributaria deberá enviar una carta conocida como “carta denegatoria” en la que se explicarán los motivos por los que se deniega la ayuda.

