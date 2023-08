El hombre que tras enviar cannabis a su novia por Glovo fue acusado de tráfico de drogas

Rider, en una foto de archivo. (Witthaya Prasongsin/Getty)

Dos años de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabilitación para entrar en política. Todo, por enviar 14 gramos de cannabis a su pareja durante el confinamiento de la pandemia de coronavirus. La Fiscalía y la Policía interpretaron aquella acción como tráfico de drogas y delito contra la salud pública, aunque finalmente, el Juzgado de lo Penal nº5 de Madrid falló a favor del hombre, que quedó absuelto de los cargos tras un litigio que se ha demorado casi tres años y que entraña una cuestionable actuación policial. La sentencia, a favor del acusado, ha sido recurrida por la fiscal.

La historia tuvo lugar durante la primera ola del covid-19 en España, en abril de 2020, recién iniciado el confinamiento nacional. Entonces, un hombre envió a través de la empresa Glovo un paquete de algo más de 14 gramos de cannabis, que iban a parar a su pareja. El repartidor, según apunta la sentencia, vio el paquete mal envuelto y “sin necesidad de abrirlo”, lo destapó para descubrir que en su interior había cannabis. Automáticamente, este rider llamó a la Policía, que actuó de una forma contundente, ya que según algunos testigos que dan su versión de los hechos en la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae España, fueron presionados y amenazados.

El acusado de tráfico de drogas y delito contra la salud pública tenía esa cantidad de cannabis para repartir con su pareja, pero el confinamiento provocó que cada cual tuviera que permanecer en su domicilio, aislamiento que se vio agravado cuando la mujer contrajo covid-19 durante esta primera ola. Fue entonces cuando recurrieron a Glovo para que ejecutara el reparto. Para completar, según apunta uno de los peritos involucrados en el caso, el acusado sufre de ansiedad y depresión desde 2016, toma desde los 18 años tranxilium y sufre dolores crónicos en rodillas y vértebras de la espalda.

Presunción de inocencia y polémica actuación policial

La problemática de la actuación policial tiene varios frentes. Uno de ellos es que no se demostró si el cannabis en cuestión superaba o no el 0.3% de THC, cantidad límite para diferenciarlo del cáñamo industrial, sustancia autorizada y sin conflicto legal. Tampoco se pudieron aportar pruebas que demostraran que el hombre traficaba con drogas, pese a la acusación, por lo que la presunción de inocencia quedó cuestionada en este hombre. “En el presente caso no se ha practicado prueba suficiente que haya desvirtuado la presunción de inocencia del acusado, de manera que procede el dictado de sentencia absolutoria para el acusado por los presentes hechos”, recoge la sentencia.

Foto de ARCHIVO

Además, España permite hasta 100 gramos de marihuana para consumo personal y únicamente privado sin ser considerado tráfico de drogas, así que las cantidades encontradas en este usuario quedarían en cualquier caso muy lejos de esa acusación.

La actuación policial refleja que además se vulneraron ciertos principios, ya que los agentes que acudieron a la llamada entraron en la propiedad del acusado en busca de más cannabis. Todo ello sin orden de registro, motivo por el que luego negaron haber entrado en la vivienda.

No comprobar el nivel de THC del cannabis, la falta de pruebas, y la nulidad de la actuación policial al entrar en un domicilio sin orden de registro, llevó a la jueza a decretar la absolución del acusado.

España, pendiente de la aprobación del cannabis terapéutico

El adelanto electoral de los comicios del 23-J provocó la suspensión de muchos trámites parlamentarios. Uno de ellos fue el desarrollo un plan de reglamentación para la aprobación del cannabis tras obtener la mayoría necesaria para ello en la Subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) fue el organismo designado para elaborar un informe que diera encaje a todo eso y garantizara la disponibilidad en el mercado farmacéutico de preparados estandarizados de esta sustancia. Le dieron seis meses para hacerlo, hasta finales de diciembre de 2022, pero no ha habido noticias al respecto. Cuando se reinstaure la actividad parlamentaria es cuando se abre la ventana de novedades.

