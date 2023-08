La diseñadora de vestuario de ‘Oppenheimer’ recorrió medio mundo, España incluida, para encontrar el gorro perfecto para Cillian Murphy

Cillian Murphy en 'Oppenheimer' (Universal Pictures)

Hay planos del cine que cambian el rumbo de la industria, escenas capaces de hacer historia e interpretaciones que copan las inscripciones del museo de la memoria. También hay detalles que suelen pasar más desapercibidos, pero sin los que el conjunto no tendría el mismo sentido. Entre ellos está el vestuario. Prueba de ello es, por ejemplo, Barbie. La cinta de Greta Gerwig sobre la icónica muñeca de Mattel no tendría el mismo impacto visual de no ser por su impresionante diseño de vestuario, inspirado en mayor medida en las muñecas más vendidas (y más conocidas).

Jacqueline Durran (que ya había trabajado en cintas como Spencer, Orgullo y Prejuicio, Anna Karenina o Mujercitas, también con Gerwig) empleó una amalgama de Chanel vintage, de tonos rosas y de stilettos para convertir a Margot Robbie en una Barbie de carne y hueso. Aunque la presencia de un arduo trabajo de vestuario y maquillaje pueda ser más evidente en la cinta sobre el juguete, éste se aplica también al Oppenheimer de Christopher Nolan.

No en vano, la diseñadora de vestuario del biopic del creador de la bomba atómica, Ellen Mirojnick (que ha trabajado en Instinto básico o en Bridgerton), recorrió varios países, entre ellos España, para encontrar el sombrero perfecto para Cillian Murphy, que interpreta a Robert Oppenheimer en la cinta del director británico. “En esta película y trabajando con Chris, lo que me quedó claro tras nuestra primera reunión fue que la silueta de Oppenheimer nunca cambiaba”, ha declarado para Variety.

Y dado que la silueta era clave, y Oppenheimer vivía pegado a su sombrero, la búsqueda para encontrar el accesorio perfecto se torció para Mirojnick. “El sombrero y su ala eran muy importantes: era de un color gris topo que, según la luz, parecía de otro tono”, explica al medio especializado.

Cillian Murphy como Robert Oppenheimer en 'Oppenheimer' (Universal Pictures)

Su búsqueda la llevó a Nueva York, Italia y España, pero acabó en Los Ángeles, en Baron Hats, una tienda que desde el año 1989 trabaja para Hollywood y cuyos diseños han aparecido en producciones como Justified y There Will Be Blood.

“Tenía que tener un grosor y un fieltro determinados. No se podía mover el ala”, explica la diseñadora de vestuario. “Ninguno de los sombrereros conseguía hacer bien el ala cuando intentábamos crearlo. Esa era la prueba, y sólo Baron acertó al 100%”. Mirojnick ha declarado, además, que Cillian Murphy únicamente lleva un sombrero en toda la película, por lo que no hubo réplicas que valiesen.

Un estilo inspirado en David Bowie

Cillian Murphy tuvo que perder mucho peso para acercarse a la lánguida y escueta silueta de Robert Oppenheimer, de ahí que, durante el extremo cambio físico, trabajase de tú a tú con Ellen Mirojnick para el diseño de vestuario. Uno de los personajes en los que se inspiraron fue en David Bowie.

“Trabajamos muy estrechamente con nuestra diseñadora de vestuario para diseñar la ropa”, dijo el actor irlandés a MTV Movies. “Y en particular, quería conseguir su silueta. Era muy frágil, muy, muy delgado y quería conseguir esa silueta”, indicó. “Chris me envió un par de fotos de David Bowie, de ciertos periodos de su carrera, como Thin White Duke y la época de Young Americans”. El Thin White Duke fue uno de los muchos alter ego de Bowie, que adoptó entre 1975 y 1976.

David Bowie en su era Thin White Duke y Cillian Murphy en 'Oppenheimer' ( Gie Knaeps/Getty Images, Universal Pictures)

“Tenía unos enormes pantalones y estaba tan demacrado pero era tan jodidamente guay”, continuó el actor sobre los looks de esta etapa musical (y vital) concreta de Bowie. “Así que usamos eso, extrañamente, para algunos de los pantalones de Oppenheimer”.

