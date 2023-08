Las cualidades de Alcaraz que fascinan al entrenador de Djokovic: “Es increíble”

Alcaraz y Djokovic tras la final de Wimbledon (REUTERS/Toby Melville)

Carlos Alcaraz no deja de recibir elogios en un 2023 de ensueño para él. El número uno del mundo ha llegado a la cima del tenis para quedarse, con una temporada que le confirma entre los mejores de su deporte en la actualidad. El culmen de lo que va de año para él fue ganar Wimbledon, segundo Grand Slam que conquista en su carrera. Lo hizo imponiéndose en una final vibrante a Novak Djokovic, el único integrante del Big Three de la raqueta que compite en el circuito masculino a día de hoy.

Con dos grandes en su palmarés recién cumplidos los 20, el español está a unas semanas de defender título en el US Open, precisamente el primero que conquistó. Antes de que arranque la gira de pista dura previa al cuarto y último major del curso, Goran Ivanisevic, entrenador de un Djokovic que tiene a Alcaraz como máximo rival ahora mismo, ha querido alabar al murciano.

Alcaraz saluda tras imponerse en Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

El entrenador de Djokovic se rinde ante Alcaraz

El ahora técnico croata, exnúmero dos de la ATP y campeón de Wimbledon en 2001, ha colocado ahora a Alcaraz como máximo favorito para triunfar en Nueva York. Lo ha hecho en una entrevista a Sportske Novosti, en la que Ivanisevic considera que sólo hay dos tenistas capaces de evitar que revalide victoria: “Alcaraz es una historia por sí mismo, y Sinner es el único que puede amenazarlo en el US Open, junto con Novak. El juego que tiene Sinner no está a la altura de Alcaraz y han tenido partidos muy interesantes hasta el momento”.

El preparador de Djokovic tampoco descarta que Daniil Medvedev esté en la pelea por el Abierto de Estados Unidos. “Si Medvedev juega bien ese día, también es un jugador fenomenal para mí”, opina. Eso sí, añade que “Novak sigue siendo el único ‘dinosaurio’ entre los mayores, el resto son todos jóvenes”. “Es una secuencia normal, pero todavía hay algo que preguntar a los mayores”, recalca Ivanisevic.

Lo cual no quita para que el que también fuera medallista de bronce tanto en individuales como en dobles en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 hable de Alcaraz con más ímpetu que de cualquier otro adversario de Djokovic. “Como persona es fenomenal, y como jugador ni hablo, es un milagro. La energía que trae a la pista, la forma en que juega... Siempre está sonriendo, incluso cuando pierde. Es increíble”, valora la cara visible del equipo de trabajo de Nole.

Ivanisevic y Djokovic se abrazan tras ganar Roland Garros (REUTERS/Lisi Niesner)

Ivanisevic tiene en tan alta estima a Alcaraz que incluso le ve capacitado para convertirse en el hombre con más Grand Slam de todos los tiempos. Algo que supondría mejorar los 23 que atesora Djokovic. “Felicitaciones a todos, pero sólo un jugador puede conseguirlo, y ese es Carlos Alcaraz”, sentencia.

No obstante, el hoy en día instructor, que en el pasado tuvo a sus órdenes a otros jugadores reconocibles como Marin Cilic, Tomas Berdych y Milos Raonic, no cree que la Next Gen sea cosa del presente, sino un movimiento vigente “desde hace seis o siete años”. “Esas historias ya son un poco estúpidas”, zanja el debate.

