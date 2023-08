El rapero Jay-Z está interesado en comprar el club inglés Tottenham: la exorbitante cifra que podría desembolsar

Un músico multimillonario estaría interesado en comprar a los Spurs (REUTERS/Dylan Martinez)

El club de futbol inglés, Tottenham Hotspur, se encuentra en un momento muy complicado. Su dueño, el empresario multimillonario de 86 años, Joe Lewis, acaba de obtener su libertad bajo fianza después de haberse declarado inocente por brindar información privilegiada. No obstante, Lewis aún enfrenta 16 cargos relacionados con fraude de valores y tres cargos más por conspiración. De ser encontrado culpable, podría enfrentar la prisión y multas exorbitantes, lo que también obligaría al octogenario a renunciar a la presidencia del Tottenham Hotspur.

En este contexto, muchos empresarios ya se encuentran preparando sus billeteras para hacerse con uno de los equipos más importantes de la Premier League, entre ellos Jay-Z, quien se consagró en 2019 como el primer rapero en tener un patrimonio de mil millones de dólares. Cuatro años después, ostenta una fortuna de 2.5 mil millones de dólares, lo que lo pondría en una buena posición para comprar al equipo, pero aún hay que esperar lo que dictamine la ley en el caso de Lewis.

Así lo explicó uno de los miembros de su equipo de inversores a Daily Mail USA: “No pocos de los clubes más importantes del país, como el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea, son ahora propiedad estadounidense, y Jay no dejaría pasar la oportunidad de tener una participación mayoritaria en el consejo de administración de algún club con el alcance mundial de los Spurs. Queda por ver si el Sr. Lewis saldrá libre. Si no lo hace, Jay ha dicho que quiere estar en una posición para moverse rápidamente si siente que el precio es correcto”.

Con un patrimonio de USD 2500 millones, Jay-Z estaría interesado en comprar al Tottenham (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

Esta no es la primera vez que Jay-Z busca convertirse en dueño de un equipo inglés. En 2010, el intérprete de Empire State of Mind trató de comprar al Arsenal, archirrival del Tottenham. Aunque no hay detalles del caso, la compra no se pudo realizar. A pesar de todo, esto no ha hecho que Jay-Z haya abandonado su amor por el fútbol. De hecho, es dueño de una empresa cuya filial representa a figuras de la talla como los belgas Axel Witsel y Romelu Lukaku.

La idea de tener su propio equipo deportivo tampoco está lejos de los hábitos financieros del rapero, pues también es uno de los propietarios de los Brooklyn Nets, equipo de la NBA.

Hoy en día, el valor de mercado del Tottenham ronda los USD 2.800 millones de dólares, lo cual, según miembros del grupo inversor de Jay-Z, “es alcanzable”.

El Tottenham Hotspur ya ha estado en la mira de otros multimillonarios este 2023. En febrero, el magnate iraní Jahm Najafi, cuyo patrimonio se calcula en 1.300 millones de dólares, trató de comprar al equipo por USD 3.750 millones de dólares. Sin embargo, parece que la situación legal de su todavía propietario Joe Lewis, impidió que la compra se llevara a cabo.

El multimillonario iraní, Jahm Najafi, es otro de los interesados en comprar el Tottenham inglés (Wikimedia Commons/connie lambros)

David Zornow, abogado de Lewis y miembro del buffet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, tachó de “error atroz” las acusaciones contra su clientes, asegurando que continuarán con la defensa hasta las últimas consecuencias.

“El Gobierno ha cometido un error de juicio atroz al acusar al Sr. Lewis, un hombre de 86 años de integridad intachable y logros prodigiosos. El Sr. Lewis ha venido a EE.UU. voluntariamente para responder a estos cargos mal concebidos, y le defenderemos enérgicamente en los tribunales”, apuntó.

Pese a las acusaciones en su contra, Joe Lewis todavía es dueño del club inglés Tottenham Hotspur (REUTERS/Amr Alfiky)

Como se mencionó anteriormente, Lewis consiguió la libertad bajo fianza tras desembolsar USD 300 millones de dólares. La acusación de dar información privilegiada está relacionada con una novia suya que habría ganado USD 849 mil dólares gracias a los “consejos” de Lewis.

