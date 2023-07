‘Depp vs. Heard’: el documental sobre el polémico juicio entre estrellas de Hollywood que promete arrasar en Netflix

Netflix realizará un documental sobre el caso Amber Heard y Johnny Depp

Por si toda la mediatización del caso no hubiera sido suficiente, tras años y años de juicios parece que el caso aun no ha terminado. O, al menos, no lo ha hecho aún en la pantalla, pues en los tribunales hace tiempo que la sentencia se resolvió a favor de Johnny Depp y el caso se dio por cerrado. Un año después de que el tribunal fallase a favor del actor de Piratas del Caribe y ya con Amber Heard hasta viviendo en Madrid, parece que nuevas imágenes están a punto de salir a la luz.

Porque Netflix ha anunciado que pronto estrenará Depp vs. Heard, el documental que promete explorar cada rincón del caso y revelar incluso los detalles más secretos. Una forma también de repasar toda la cronología de un caso que comenzó allá por 2016, cuando Amber Heard solicitó el divorcio, y que llega hasta junio de 2022, hace poco más de un año, cuando el tribunal dio la razón a Depp y le otorgó 15 millones de dólares por daños y perjuicios. Entre medias, un sinfín de rumores, declaraciones cruzadas y lo que es peor, una caída hacia el abismo de la carrera de ambos actores.

Más de 200 horas de contenido de los juicios fueron grabadas, miles de vídeos de reacciones se crearon a raíz del juicio y millones de personas participaron en la conversación a través de internet de este auténtico circo mediático que mantuvo tanto a los actores como a buena parte del público enfrascado en el litigio. El documental Depp vs. Heard no solo se centrará en el juicio como tal, sino que también arrojará algo de luz sobre un tema que vuelve a estar de rigurosa actualidad estos días con la separación entre Rauw Alejandro y Rosalía y parece que nunca acabará: ¿por qué a la gente le fascina tanto las relaciones entre famosos?

¿Cuándo se estrena?

Tal y como informa la propia Netflix, el documental Depp vs. Heard será una miniserie documental que constará de 3 episodios. Todos ellos aterrizarán en la plataforma el próximo 16 de agosto. Puede que a raíz de su estreno se reabra la conversación y conozcamos otros puntos de vista que hasta ahora no se conocieran. En cualquier caso, si algo está claro es que un caso no se puede juzgar dos veces en un tribunal, pero en el mundo audiovisual siempre se puede exprimir todo mucho más.

