De David Fincher y el regreso de Woody Allen a la esperada película sobre Ferrari con Penélope Cruz: las mejores películas del Festival de Venecia

'The killer' de David Fincher o 'Priscilla' de Sofia Coppola, algunas de las películas que podrán verse en el Festival de Venecia.

El gran duelo que mantienen las dos películas del verano ha insuflado nuevo aire al cine de 2023, que hasta el momento no estaba dando demasiado de sí y estaba dejando a los cinéfilos más ávidos de grandes películas que nunca. La bomba atómica y la muñeca de Mattel parecen haber resucitado ese espíritu por recuperar el ir al cine y hacer de ese acto toda una fiesta, como ha sido siempre. Pues bien, hay grandes noticias, pues a todo verano solitario de grandes estrenos siempre le sucede la temporada festivalera, y la de este año viene cargada de grandes títulos para apuntar de cara a su estreno en nuestro país.

Tal es el caso del Festival de Venecia, que tiene lugar entre el 30 de agosto y el 9 de julio y que siempre suele dejar un gran sabor de boca y una oleada de grandes películas a su paso. Allí comenzó el fenómeno de Joker, sin ir más lejos, o fue reconocida Penélope Cruz por su trabajo en Madres paralelas antes de ser nominada al Oscar. Pues bien, este año la Biennale de Venecia trae una nueva tanda de grandes películas que harán las delicias de los cinéfilos, desde grandes regresos como los de William Friedkin o Michael Mann y su Ferrari a nuevas películas de Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola o David Fincher.

Hasta 23 títulos componen la Sección Oficial de este Festival de Venecia, en la que será nada menos que su 80ª edición de uno de los certámenes más longevos de la historia del cine junto al Festival de Cannes en Francia o el de Donostia en España. Es por ello que este año se ha juntado más nivel que nunca y podremos encontrar películas de grandes autores y protagonizadas por los mejores intérpretes internacionales, con acento español incluido. Porque La sociedad de la nieve, la nueva película de J.A. Bayona que contará el desastre aéreo de Los Andes, contará con el privilegio de ser la clausura del festival.

Pero antes de llegar ahí tendrán que desfilar por las salas de Venecia películas de gran magnitud. Una de ellas será Maestro, la segunda película de Bradley Cooper como director tras Ha nacido una estrella y que de nuevo estará centrada en el mundo de la música, en este caso a través del retrato del compositor y director de orquesta Leonard Bernstein. Dentro de competición también se podrá ver otro biopic muy diferente como es Priscilla, la nueva película de Sofia Coppola en torno a la vida de Priscilla Beaulieu Presley, la esposa de Elvis.

También estarán en competición Poor things, la nueva película de Yorgos Lanthimos (La favorita) junto a Emma Stone o El conde, la loca película de Pablo Larraín (Jackie) para Netflix en la que un Augusto Pinochet convertido en vampiro decide salir de su retiro de 250 años para morir de una vez por todas. Aunque de esta sección sin duda las más esperadas serán The killer, la nueva película de David Fincher que espera hacer olvidar el batacazo de Mank volviendo al thriller, o Ferrari, la historia sobre el piloto y fundador de la escudería más famosa del automovilismo que contará con Adam Driver y Penélope Cruz en el esperado regreso de Michael Mann (Heat, El último mohicano) a la dirección.

Aunque sin duda los regresos más sonados se encuentran fuera de competición, con directores clásicos y muchos de ellos incluso ya completamente fuera de Hollywood por distintas razones, y casi ninguna buena. Porque en esta sección encontramos The Caine Mutiny Court-Martial, la nueva película de William Friedkin (El exorcista), pero sobre todo los nuevos trabajos de dos directores más que apartados de Hollywood como Woody Allen y Roman Polanski. El primero presenta Golpe de suerte, comedia romántica que ha realizado en Francia, y el segundo The Palace, una producción italiana sobre una víspera de año nuevo en un hotel suizo.

Preocupación por la huelga de Hollywood

De entre tantos grandes nombres tras las cámaras y delante de ellas, la gran cuestión no reside en ninguna de las películas que se exhibirán, sino en la alfombra roja. Venecia ha sido históricamente un lugar para el glamour y las celebrities al igual que Cannes y es por ello que muchos se preguntan si podrán ver desfilar por la alfombra roja a las estrellas. Con la huelga del SAG-AFTRA que se mantiene ahora en Hollywood casi todas las producciones se han detenido y muchas campañas de promoción se han tenido que posponer, por lo que no sería de extrañar que algunas de las estrellas no viajasen a Venecia en solidaridad con la huelga.

Tanto es así que una de las grandes películas que estaba prevista para esta edición, Rivales de Luca Guadagnino con Zendaya y Mike Faist, ha tenido que posponer su estreno y se ha caído de la inauguración del festival, siendo sustituida por Comandante. Se desconoce aun que estrellas confirmarán su presencia a la ciudad italiana, pero mientras los grandes estrenos se acumulan en las pantallas del festival, la mirada seguirá puesta en el desfile de la huelga que mantiene a Hollywood en vilo.

