La nueva función de Netflix España para no perder el tiempo eligiendo qué serie o película ver

A quién no le ha pasado. Llegas a casa después de un duro día de trabajo, te quedas frente a la televisión y no sabes qué ver. ¿Seguir con la serie de la que has perdido el hilo? ¿Ponerte con una nueva que están comentando todos tus amigos? ¿Intentarlo con una película que te recomendaron hace un montón y de la que ya apenas te acuerdas por qué te interesaba? Muchas opciones, poca decisión y menos tiempo, por eso Netflix se ha propuesto traer una solución a este problema tan común entre mucha gente.

La plataforma acaba de sacar una nueva aplicación dentro de su plataforma que ayudará en gran medida a todos aquellos usuarios indecisos que nunca saben qué ver o que olvidan con facilidad aquello que tenían pendiente. Se trata de Mi Netflix, “una sección personalizada con accesos directos para ayudarte a elegir qué ver”. Tendrás en un mismo apartado las descargas, los títulos que calificaste con “Me gusta”, las series y películas que tienes guardadas en “Mi lista”, los tráileres que has visto, los avisos programados, el contenido que estás viendo, el que has disfrutado recientemente y mucho más.

De esta forma, se logrará personalizar el contenido aún más de lo que ya ofrecía la plataforma, y a la vez descubrir un montón de películas y series nuevas en base a lo que uno ya ha visto y valorado. Será especialmente útil para ordenar un catálogo que cada vez es más grande y en el que cuesta más priorizar el contenido de ver, en ausencia de un sistema de curación de contenidos como funcionan otras plataformas como Mubi o Criterion Channel en Estados Unidos.

Ya disponible en IOS y muy pronto en Android

Aunque la compañía no hace del todo públicos los datos de suscripción y bajas, es de sobra conocido que no está atravesando por su mejor momento, como demuestran la serie de cancelaciones de ciertas series en los últimos meses. Por eso no es de extrañar que la compañía esté apostando por reforzar su imagen de marca a través de lo que le ha hecho diferente al resto, como es la interfaz, al tiempo que deposita su confianza en el éxito de las series y películas que ya tiene dentro de su catálogo.

La funcionalidad de Mi Netflix está ya disponible en el sistema operativo IOS y lo estará a principios de este mismo mes de agosto para Android. Habrá que ver cómo es la recepción de unos usuarios que demandan novedades tras los recientes cambios de precio y condiciones con las distintas suscripciones, pero parece que el algoritmo ha encontrado un nuevo camino sobre el que abrirse paso.

