‘La sociedad de la nieve’, la película de J.A. Bayona sobre el desastre aéreo de Los Andes que clausurará el Festival de Venecia

'La sociedad de la nieve', la nueva película de J.A. Bayona

De Granada a los Andes y de ahí al Festival de Venecia. La aventura que está viviendo J.A. Bayona con su película La sociedad de la nieve acaba de alcanzar una nueva cota con el anuncio por parte del prestigioso certamen de cine, el cual ha designado la película como la encargada de clausurar la próxima edición, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 9 de agosto.

La sociedad de la nieve es la última película del director de Lo imposible, cuyo rodaje finalizó el año pasado en Sierra Nevada, Granada. Allí tuvo lugar la filmación de esta épica historia sobre el desastre aéreo de Los Andes, cuando el Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba 19 miembros del equipo de rugby Old Christians Club junto a otros tantos pasajeros, se estrelló contra la cordillera de los Andes el viernes 13 de octubre de 1972. La historia no está tanto en el accidente en sí, sino en lo que ocurrió inmediatamente, con los 29 supervivientes de la colisión que tuvieron que aguantar en condiciones extremas, y de cómo 16 de ellos lograron salir con vida de la cordillera.

A muchos este argumento les sonará familiar, y es que ya se hizo una película basada en esta tragedia. Se trata de ¡Viven!, la película dirigida en el año 1993 por Frank Marshall y que contaba con Ethan Hawke o John Malkovich al frente de su reparto. Aquella película estaba basada en la novela de Piers Paul Read Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los 16 supervivientes del desastre, formando un relato aún más fidedigno si cabe de los hechos.

Ahora la película no solo tendrá su presentación mundial en el Festival de Venecia, sino que además será la película que tendrá el honor de clausurar la famosa Biennale, que tiene lugar a finales de agosto y principios de septiembre. Sobre la alfombra roja de Venecia podremos ver desfilar a diferentes actores uruguayos y argentinos como Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka o Tomas Wolf, algo que sin duda beneficiará a un festival que ahora mismo está falto de estrellas que puedan comprometerse a pasar por allí.

Problemas con la huelga de Hollywood

Porque ahora mismo los festivales tienen un problema serie a causa de la presente huelga de Hollywood, que mantiene a guionistas y actores apartados del trabajo y en la primera línea de protesta por unos salarios más dignos y mejores condiciones. El de Venecia ha sido de los primeros festivales directamente afectados por esta huelga, ya que la película que tenía como inauguración, Rivales (Challengers) de Luca Guadagnino, ha tenido que ser retirada por problemas promocionales y posponerse su estreno a casi un año después. En su lugar le sustituirá Comandante, una película épica italiana ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

