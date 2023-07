Sigue el culebrón de Mbappé: el PSG autoriza al Al Hilal a negociar, el futbolista se ríe y el Madrid espera

Mbappé celebra un gol con Francia (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Kylian Mbappé es una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento. O, al menos, esa es la sensación que genera la estrella del fútbol también en este mercado de fichajes. Un año después del revuelo generado por una posible salida del PSG que no acabó produciéndose, mismo sobresalto, aunque todo parece indicar que su marcha sí se dará ahora. La no inclusión del principal referente del equipo parisino en la gira de pretemporada de los suyos por Japón y Corea del Sur ha disparado todas las alarmas: está entrenándose con los descartados y todo lo que no sea un adiós temprano resultará, tal y como está el panorama, una auténtica sorpresa.

Más si cabe tras conocerse la oferta descomunal por Mbappé que llega desde Arabia Saudí, donde siguen empeñados en ser actores importantes en los traspasos del deporte rey: el Al Hilal ofrece hasta 300 millones de euros por el delantero francés. Ante una cifra tan elevada como esta, el PSG, fiel a su deseo de sacar una buena tajada por el futbolista y no dejarle irse gratis en 2024, habría dado luz verde a la negociación. Así lo dan por hecho medios como AFP, aunque el conjunto árabe tendría que sentarse con el jugador y no lo ha hecho: su prioridad no es precisamente marcharse a la liga donde compite Cristiano Ronaldo.

Mbappé entrenándose con el PSG (AP Photo/Christophe Ena)

Bromas en las redes y deseo firme de jugar en el Real Madrid

A pesar de la luz verde del PSG a la oferta del Al Hilal, del salario desorbitado que se le pagaría (200 millones netos por temporada según Fabrizio Romano) y del añadido de permitir que Mbappé se quedase con el 100% de sus derechos de imagen (de esta manera ganaría casi 700 millones), el principal interesado no parece tomarse muy en serio la situación. Es lo que se deduce de su interacción en las redes con otro referente deportivo como es el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo.

Mbappé bromea sobre el Al Hilal (Twitter)

Este lunes, uno de los grandes exponentes de la NBA decidió bromear con el asunto futbolístico del momento en Twitter. “Al Hilal, podéis ficharme a mí. Me parezco a Kylian Mbappé”, publicó burlón el griego junto con una imagen suya. El tuit tuvo tanta repercusión que llegó hasta el propio Mbappé, que decidió citarlo junto a varios emoticonos de una cara llorando de la risa.

Aunque se ha divulgado el supuesto interés de varios equipos pujantes por hacerse con Mbappé, tanto en la Premier inglesa como en el Calcio italiano, la intención del galo parece firme: L’Equipe asegura que quiere jugar en el Real Madrid y que los blancos quieren ficharle. Eso sí, no hay contactos abiertos para agilizar la operación. Lo cual no inquieta al club de Concha Espina, que esperará acontecimientos con tranquilidad sabiéndose el mejor posicionado para, antes o después, cerrar el fichaje más deseado.

