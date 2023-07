Vocales borrachos, una ‘drag’ en la mesa, dos recién casados, ‘Que te vote Txapote’ con corte de mangas y ventiladores: las anécdotas del 23-J

Te puede interesar: Elecciones generales del 23-J, en directo

Una votante ejerce su derecho al voto ante un ventilador este domingo en el Teatro Rojas de Toledo. (EFE/Ángeles Visdómine)

España ha votado un 23 de julio y los ventiladores han sido el elemento fundamental en gimnasios, aulas y demás espacios habilitados para el voto este domingo. Las elecciones generales han dejado anécdotas dentro de la por otro lado absoluta normalidad del proceso. Otra nota diferencial la han puesto los empleados de Correos, que han hecho su trabajo habitual, llevando los votos a las urnas, pero esta vez han sido reconocidos por su gran trabajo estos últimos días después de que la empresa pública fuera puesta en el foco por PP y Vox. Repasamos ‘las otras elecciones’ o los momentos distendidos que hemos podido conocer de la jornada.

Una camiseta con el ‘Que te vote Txapote’ y corte de mangas

El presidente de una mesa electoral del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, en el distrito madrileño de Chamartín, ha obligado a un hombre de mediana edad a ponerse del revés una camiseta con el lema ‘Que te vote Txapote’ para poder ejercer su derecho a voto en las elecciones generales de este domingo. Según ha podido comprobar la agencia EFE, el hombre ha acudido al centro electoral minutos antes de las 11:00 horas vistiendo una camiseta negra con la citada frase escrita con los colores de la bandera nacional, algo prohibido por la Junta Electoral Central (JEC). Tras ejercer su derecho a voto, el hombre ha hecho un corte de mangas a uno de los interventores del PSOE y ha abandonado el centro electoral.

A votar recién casados

Pilar y Luis, una pareja recién casada este sábado, ha acudido a depositar su voto en un colegio electoral de Granada vestidos de novios y acompañados de amigos e invitados tras pasar la noche celebrando el enlace. Según han indicado a la agencia EFE los miembros de la mesa electoral a la que acudió la pareja, ubicada en el colegio José Hurtado del céntrico barrio del Realejo de Granada, los novios fueron los cuartos en aparecer por el centro en torno a las 9:00 horas para ejercer su derecho al voto. La pareja se casó este sábado en la iglesia De San Pedro y San Pablo de Granada y, tras celebrar el banquete, acudió a una discoteca de la capital y comenzaron la mañana en una conocida churrería, tras lo cual se trasladaron al colegio electoral, según ha adelantado el diario Ideal.

¿Te has casado la noche anterior? No pasa nada. VOTA pic.twitter.com/QlQMkmu4No — Luis Miguel Rojas (@luismirrojas) July 23, 2023

Se libran de la mesa por ir borrachos

Las 4.527 mesas electorales de Castilla y León se han constituido con normalidad este 23 de julio, con la anécdota de que en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, que está en fiestas, los dos suplentes de la presidenta, que estaba con gastroenteritis, presentaban síntomas de embriaguez, lo mismo que en el caso de un vocal de Arenas de San Pedro, en Ávila, sin la coartada festiva en este caso.

Una ‘drag’ en la mesa con sus mejores galas

Una de las componentes de las mesas electorales posa en el Colegio Montserrat de Madrid. (EFE/Fernando Villar)

Una ‘drag queen’ ha acudido esta mañana con sus mejores galas y con un maquillaje especial para ser vocal en una de las mesas electorales constituidas en el colegio electoral Montserrat de Madrid, animando a través de sus redes sociales a disfrutar de “la fiesta de la democracia”. Con abundante maquillaje con colores azules, peluca azul y una vestimenta especial para la ocasión, la ‘drag queen’ Onyx ha dado con su presencia la nota de color durante estas primeras horas de la cita electoral. “He llegado a la mesa. Casi no lo cuento, que la alarma me ha traicionado, pero he conseguido ser parte de la mesa electoral. Y ahora, todo el mundo a votar!”, ha tuiteado.

El ‘emperador’ de Saldaña

El 'emperador' de Saldaña

El alcalde del municipio palentino de Saldaña, Adolfo Palacios (PP), ha votado este domingo vestido de emperador romano, acompañado de un séquito de soldados y mujeres también disfrazadas.

Ataviado como ‘Imperator Saldaniae’, Palacios ha dejado esta nota de color en el colegio electoral en el que ha ejercido su derecho al voto justo antes de participar en el desfile militar programado en el tradicional Mercado Romano que se celebra cada año en el pueblo.

Desde hace casi dos décadas, cuando se impulsó la promoción de la cercana Villa Romana de la Olmeda, Saldaña -que cuanta con unos 3.000 habitantes- celebra durante el fin de semana su ‘Mercatus Romanus’, que incluye talleres y exhibiciones de actividades de la época.

El buzo

El ‘emperador’ tenía excusa para ir ataviado de esa forma, no así este buzo, visto en otro colegio electoral.

Es que no se puede aguantar 😂😂😂pero representa muy bien la idea descabellada del Pinocho de hacer las elecciones en julio 😂😂 pic.twitter.com/fLg1WHP7Zs — María ortega (@carmen_ortega7) July 23, 2023

“Muy alterada”, rompe la urna contra el suelo

En el lado menos divertido o anecdótico, una mujer “muy alterada” ha sido detenida tras acceder al colegio electoral en el municipio Berrocal de Salvatierra (Salamanca), coger una urna, tirarla contra el suelo y hacerla “añicos”. Según la información de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, recogida por Europa Press, los agentes de la Guardia Civil han procedido a su detención en el cuartel de la localidad de Guijuelo. Ante lo ocurrido, la votación se ha visto interrumpida durante 15 minutos, tiempo en el que se han introducido las papeletas en una urna de repuesto, por lo que la apertura para ejercer el derecho a voto se prolongará 15 minutos.

