Yolanda Díaz pide a los ciudadanos que acudan a las urnas: “Son las elecciones más importantes, nos jugamos la próxima década”

La líder de Sumar ha asegurado que España se juega la próxima década.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sido la última de los cuatro principales candidatos en votar este domingo. Lo ha hecho en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, Minas y Energía de Madrid pasadas las 11:45 horas. La ha acompañado su hija, Carmela.

“Nos jugamos mucho, seguramente para la gente de mi generación son las elecciones más importantes, nos jugamos la próxima década”, ha asegurado la candidata a la presidencia del Gobierno de España tras ejercer su derecho al voto. También ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar para “despertarnos mañana con más democracia y más libertad”.

También ha agradecido a los medios y a las personas de las mesas electorales su trabajo y ha recordado otras épocas en la que los ciudadanos no podían ejercer este derecho: “En nuestro país durante muchos años no se podía votar”. “El derecho al voto no ha caído del cielo”, ha añadido recordando a los ciudadanos de otras generaciones que nacieron y vivieron durante la dictadura.

Seguir leyendo: