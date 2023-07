El pueblo de Karlos Arguiñano prorroga las votaciones una hora más tras agotarse las papeletas de un partido

Beasain (Gipuzkoa) retrasa el cierre de varios colegios electorales por falta de papeletas de un partido. (AYUNTAMIENTO DE BEASAIN)

Te puede interesar: Elecciones generales del 23-J, en directo

Aunque se prepara todo con antelación, siempre puede haber contratiempos de última hora en un día de elecciones. Es el caso de la localidad guipuzcoana de Beasain, el pueblo del cocinero Karlos Arguiñano, donde la jornada electoral tendrá que durar una hora más.

Según ha informado a través de su cuenta de twitter el Ayuntamiento, se han acabado las papeletas de un partido político, por lo que el cierre de los colegios electorales se retrasa para que aquellos electores que no han tenido la oportunidad de votar puedan tener más tiempo para ejercer su derecho.

Te puede interesar: El problema de Abascal en su colegio electoral: tuvo que volver a casa para poder votar

En concreto, la escuela de Murumendi cerrará las urnas a las 20.50 horas, las mesas ubicadas en el Ayuntamiento a las 20.55 y Loinazpe a las 21.00 horas. No obstante, cabe destacar que aunque se haya establecido una hora de cierre de los colegios, todas las personas que a la hora prevista se encuentren en el interior de los centros podrán ejercer su voto. Pero si a la hora determinada todavía no han entrando, no podrán votar.

⚠️🚨🗳️¡ATENCIÓN! Debido a la falta de las papeletas para el voto de un partido político, el cierre de los colegios electorales de #Beasain se retrasará a este horario:

Murumendi 20:50 h

Ayuntamiento 20:55 h

Loinazpe 21:00 h#23J #elecciones pic.twitter.com/8LfYtBhCvA — Beasaingo Udala (@BeasaingoUdala) July 23, 2023

Las papeletas del partido político, que se desconoce cuál es, se han acabado a primera hora de la tarde, cuando se ha informado de ello a la Junta Electoral de Zona de Tolosa. En ese momento, se ha ordenado a los presidentes de las mesas que paralizaran las votaciones hasta que la Policía Municipal llevara a los colegios más papeletas de esa formación. Una vez que han sido respuestas, se han reanudado los comicios.

Seguir leyendo