La UD Las Palmas despide a Joel Domínguez, el joven condenado por violencia machista, por “motivos disciplinarios”

Tras meses defendiéndole a capa y espada, alegando que se limitaban a darle una oportunidad en una labor de reinserción, e incluso después de promocionarle, brindándole la oportunidad de participar en la pretemporada del primer equipo, la UD Las Palmas ha decidido de manera repentina despedir al juvenil Joel Domínguez, el futbolista condenado por violencia machista. El club ha hecho oficial en un comunicado la rescisión del contrato del atacante, de 18 años, alegando “motivos disciplinarios”. La nota no menciona en ningún momento la agresión machista como motivo.

“Joel Domínguez (9 de septiembre de 2004, Las Palmas de Gran Canaria) no seguirá perteneciendo a la Unión Deportiva Las Palmas tras comunicarle hoy el club su rescisión por motivos disciplinarios. Domínguez se incorporó a la pretemporada del primer equipo el pasado 3 de julio, pero por decisión técnica no formó parte de la expedición amarilla al stage que se está desarrollando en Marbella”, traslado el conjunto insular en un escueto comunicado publicado en su página oficial.

Hasta la fecha, la UD Las Palmas y su presidente, el empresario Miguel Ángel Ramírez –que se enfrenta a 21 años de cárcel defraudar a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social casi 37 millones de euros–, habían adoptado una postura basada en proteger al futbolista. Domínguez había sido condenado por un delito de violencia machista contra su exnovia. Él mismo reconoció el pasado mes de marzo haber dado “un empujón” a su expareja, una menor de 17 años, por lo que fue condenado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a un año de alejamiento. Además, cuenta con otras dos causas abiertas y corre el riesgo incluso de enfrentarse a una pena de cárcel de entre seis meses y un año de prisión si llega a ser condenado por quebrantar esta orden de alejamiento.

Premiado con la pretemporada

Pese a los hechos, la institución insular tomó la decisión de premiar al chico incluyéndole en la pretemporada del primer equipo, recién ascendido a LaLiga EA Sports, la máxima categoría del fútbol español. Domínguez completó la primera semana de entrenamientos con la plantilla de García Pimienta, pero se quedó fuera del grupo que viajó a Marbella para continuar con la preparación.

Según apunta el diario AS, la decisión no gustó nada al joven futbolista. Por otro lado, tal y como afirma el mismo medio, la decisión de que no acudiese al stage la habría tomado el propio entrenador, quien junto al resto de jugadores del primer equipo habrían insistido al club para que no viajase.

“Yo solo quiero jugar al fútbol”

La rescisión de contrato llega poco más después de que Domínguez se pronunciase por primera vez sobre todo lo sucedido. El chico aseguró en una entrevista a Tiempo de Canarias estar “arrepentido”. “Quería pedir perdón a la afición, al club, a mis compañeros, a la sociedad y a todas las personas que me quieren. También pido perdón a mi expareja y a su familia por lo que ocurrió”.

Domínguez, que definió la agresión machista como “un error por el que ya he pagado”, afirmó que a partir de ahora tan solo quería centrarse en el “fútbol y en mejorar como persona” y se mostró agradecido con su ya exequipo. “Valoro muchísimo el apoyo, sinceramente. Y sobre todo al presidente, que ha dado la cara por mí en todo momento. Lo voy a dar todo en la pretemporada para demostrar que ese arrepentimiento es real”. Finalmente, la UD Las Palmas ha optado por desligarse de Domínguez.