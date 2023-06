Escándalo en UD Las Palmas: el equipo protege a un canterano condenado por violencia machista ante su potencial venta como futura estrella

El jugador de la UD Las Palmas, Joel Domínguez, en imagen de archivo en los juzgados. EFE

Dani Alves, Rául Castro, Santi Mina, Neymar Jr, Acharaf Hakimi... son muchos los casos de jugadores de fútbol involucrados en posibles delitos sexuales, pero no tantos los clubes que deciden apartarlos tras conocer sus posibles implicaciones. Así ha ocurrido en el caso del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas Joel Domínguez, que no solo permanece en el club pese a haber sido condenado por un delito de violencia machista contra su exnovia y tener otras dos causas abiertas, sino que en breve comenzará la pretemporada con el primer equipo, recién ascendido a Primera División. Los intereses económicos han pesado más que la condena.

Domínguez, de 18 años, tasado por Football Benchmark en aproximadamente 500.000 euros tal y como ha confirmado a Infobae España, es uno de los jugadores más prometedores del club canario. Descrito como un hábil extremo derecho por los que han seguido sus evoluciones en las categorías inferiores del equipo, se trata de un activo importante para el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pues la proyección del joven futbolista apunta reportar la posibilidad de un generoso traspaso para la entidad.

El pasado mes de marzo Domínguez reconoció haber dado “un empujón” a su exnovia, una menor de 17 años, y fue condenado a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y a un año de alejamiento de la agredida. Aunque en un principio la chica no quiso denunciar los hechos y tomar acciones legales, el caso llegó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer porque varios testigos –entre ellos un policía que estaba fuera de servicio– presenciaron los “empujones, agarrones y patadas” que el jugador le propinó.

La decisión del club de “premiar” al jugador al incluirle en la pretemporada con el primer equipo, pese a tener dos causas pendientes por malos tratos psicológicos y por quebrantar presuntamente la orden de alejamiento, ha indignado a la familia de la joven maltratada. La madre de la víctima, Mara, cuenta a Infobae España que hay días en los que su hija “no quiere hacer nada” y que sufre ataques de ansiedad con frecuencia, porque siente que “la ley no la ampara” y que “es ella la que está siendo castigada mientras él puede seguir jugando al fútbol”.

Problemas desde el principio

Cuando ambos jóvenes apenas llevaban un mes de relación, Mara asegura que ya empezaron a notar “cambios muy bruscos” en el comportamiento de su hija, lo que hizo saltar todas las alarmas. Y así lo confirmaron después los mensajes que vieron en su móvil, donde Domínguez “la insultaba y la obligaba a alejarse de su entorno y sus amigos”, indica, por lo que decidieron acudir a una psicóloga especializada en violencia de género que les ayudara a abordar la situación de la mejor manera posible. “No es fácil que una adolescente se dé cuenta de que está en una relación de maltrato”, añade la madre, que es criminóloga y está acostumbrada a trabajar con adolescentes con problemas.

El jugador de fútbol, que niega haber quebrantado esa orden de alejamiento que le obliga a mantenerse alejado de su expareja, podría enfrentarse a una pena de cárcel de entre seis meses y un año de prisión si llega a ser condenado.

La familia de la joven, sin embargo, más que abogar por una pena privativa de libertad para Domínguez, cree que el jugador debería, primero, “admitir el maltrato” y, después, “hacer terapia en un centro de víctimas de malos tratos y que se le haga un seguimiento serio, porque lo que ha hecho es grave”. “El objetivo es que cambie pero, de momento, no vemos una intención de cambio por su parte”, asegura Mara, que tilda de “falso” el perdón que el jugador pidió a su hija en una entrevista para el medio digital Tiempo de Canarias. “Él dice que no ha ocurrido eso, que sólo la empujó, y eso no es lo que consta en la sentencia. No se trata de un error, sino de un delito”, sostiene.

La postura de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas abrió a Domínguez un expediente y le obligó a entrenar en solitario durante esos 40 días, pero no anunció otro tipo de sanciones. El club considera suficiente haber apartado al jugador durante ese tiempo con tratamiento psicológico, pues aseguran que “son las medidas que les recomendaron los expertos” en la materia, que “son los que están tratando al joven”. “No somos nadie para ir más allá que el propio Estado de derecho”, señalan a Infobae España fuentes del club, al tiempo que defienden que su postura es “respetar los pronunciamientos judiciales”.

Al ser consultados sobre qué haría la UD Las Palmas si Domínguez es finalmente condenado a prisión por quebrantar la orden de alejamiento, el club solo se limita a decir que lo analizarán llegado el momento.

“Mayor justificación por ser futbolistas”

En los casos de futbolistas condenados por delitos sexuales, indica a este medio la socióloga Carmen Ruiz Repullo, existe “una mayor justificación, porque se trata de gente famosa con cierto prestigio”, y por tanto, existe también “una mayor sombra de duda hacia la víctima”. “Si se tratara de un narcotraficante esto no pasaría”, asegura la experta, que se muestra preocupada por “cómo se está reconceptualizando la violencia machista y como eso está llegando a determinadas causas judiciales”.

Cabe recordar que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Violencia Doméstica y Violencia de Género del 2021 reflejan que la violencia de género aparece cada vez a edades más tempranas. Las cifras muestran un incremento de del 28,6% respecto a 2020 en el número de mujeres víctimas de violencia de género menores de 18 años y una subida del 70,8% en el caso de los denunciados también menores de edad. Otro dato preocupante es el que señala un reciente estudio del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD, que indica que el 20% de los jóvenes entre 15 y 29 años niega que la violencia de género exista.

