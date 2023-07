El Reggaeton Beach Festival niega la suspensión del Ayuntamiento y mantendrá su edición en Madrid

Reggaeton Beach Festival. (RBF)

En la tarde de ayer saltaba la noticia en varios medios: el Reggaeton Beach Festival se cancelaba a tan solo 3 días de su inauguración para sorpresa y desgracia de sus más de 38.000 asistentes. ¿El motivo? Una supuesta retirada de licencia por parte del Ayuntamiento de Madrid debido a que no se garantizaban las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de tales características. La propia alcaldesa de Getafe confirmaba la reunión entre miembros de la organización del festival y el Ayuntamiento y a partir de ahí se hacían eco de la noticia los medios. Sin embargo, ha habido un giro dramático de los acontecimientos.

Según aseguran desde el Reggaeton Beach Festival, mediante un comunicado emitido esta misma mañana, el festival sí mantendrá su convocatoria para este fin de semana del 22 y 23 de julio, tal y como estaba previsto. Al contrario de lo que se hablaba ayer, la organización asevera que todo está en orden “Desde RBF se han adoptado todas las medidas requeridas por parte de las autoridades en relación al montaje de dicho evento y se han presentado en tiempo y forma todas las correcciones pedidas en el plan de Movilidad y todas las consideraciones solicitadas en las reuniones de seguridad y de movilidad mantenidas con el ayuntamiento y fuerzas de seguridad el lunes 17 y martes 18 de julio respectivamente, no obteniendo ningún informe desfavorable”.

Por tanto, el Reggaeton Beach Festival asegura que no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ayuntamiento de Madrid, por lo que en este momento confirma que mantendrá su edición prevista para este fin de semana. Además, desde el comunicado instan al Ayuntamiento a que haga lo propio y a que estos sean claros y transparentes con sus decisiones y sobre todo, sus motivos. Desde el RBF aseguran que no hay ningún problema con las medidas de seguridad de forma que la pelota está en el tejado del Ayuntamiento, y si finalmente desean cancelar el festival tendrá que ser por otras razones distintas a las aportadas en la tarde de ayer.

El Reggaeton Beach Festival es la mayor fiesta musical de reguetón en nuestro país y en la edición de este año cuenta con artistas internacionales de la talla de Ozuna, Anuel, Eladio Carrión o Jhay Cortez, entre muchos otros. Con los abonos ya vendidos, la gente comenzaba a preocuparse de que el evento pudiera no realizarse y encima hacerlo con tan poca antelación, aunque el festival se mantiene firme en su propuesta de celebrarse a pesar de todo.

Preocupación por el recinto

En gran medida el motivo que se alegaba para no celebrar este Reggaeton Beach Festival era el de no poder garantizar las medidas de seguridad y evacuación, algo que lleva dando quebraderos de cabeza a las últimas organizaciones que han celebrado conciertos en el recinto de Villaverde donde se celebró el pasado Madcool y donde también ha tenido lugar el reciente espectáculo de Harry Styles. En ambos casos, con sendos problemas para acceder y sobre todo salir del recinto ubicado a escasos metros de un acceso a la M-40, y de cuyo plan de acceso se han quejado no pocos asistentes. No obstante, el Reggaeton Beach Festival no considera estos antecedentes un problema.

“No podemos asumir ninguno de los problemas que haya podido tener la organización de los festivales que se han realizado en el recinto de Iberdrola Music durante las últimas semanas, teniendo en cuenta que RBF no tiene nada que ver con los montajes de los espectáculo que han tenido lugar en este recinto ni por aforo del evento (siendo mucho menor), ni horarios (el RBF se desarrolla en horario diurno), ni en tipo de público con los citados eventos y que cada uno de estos eventos organiza sus propios dispositivos por lo que difícilmente se pueden repercutir las casuísticas de otros eventos que se han realizado en este recinto, sobre la viabilidad de la organización del RBF”, aclaraban en el comunicado. Habrá que ver qué dice ahora el Ayuntamiento de todo esto, pero parece que el Reggaeton Beach Festival sigue con su apuesta firme de traer lo mejor del reguetón nacional e internacional a Madrid.

