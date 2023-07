Isco acusa a Monchi de agresión durante su etapa en el Sevilla: “Nos tuvieron que separar”

Isco en un partido con el Sevilla (AP Foto/José Luis Contreras Navarro)

Isco Alarcón, centrocampista actualmente sin equipo y exjugador del Real Madrid y Sevilla entre otros equipos, afirmó, tras cinco años sin conceder entrevistas, que Monchi, director deportivo del Sevilla, le “cogió del cuello” cuando le dijo que era “la persona más mentirosa” que se había encontrado “en el mundo del fútbol”.

“Después de un entrenamiento camino de vestuarios, le dije a Monchi que no estaba siendo sincero ni conmigo ni con la gente a la que le cuenta las cosas, que me quería quedar y que iba diciendo que me quería ir”, afirma Isco en las páginas de Marca. “Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo”, añadió el jugador.

“Como comprenderás, tras eso, yo no quería seguir ahí bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia, ni se disculpa. Ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui”, se resignó Isco.

Monchi, manteado en su despedida del Sevilla (Lars Baron/Pool via REUTERS)

El malagueño también consideró que se le han lanzado acusaciones injustas debido a su salida de Nervión. “Yo estaba contento en el Sevilla, jugaba siempre y aunque estábamos pasando por un momento deportivo complicado, estaba convencido de que íbamos a salir adelante, como al final así ha sido. Pero no es como se va diciendo en muchos sitios, sobre todo en la prensa de Sevilla, donde se dice que me bajé del barco. Ni mucho menos. Eso no entra dentro de mi mentalidad. He estado muchos años en el Real Madrid y nunca me he rendido, siempre he intentado pelearme un sitio, unas veces le he conseguido, otras veces no... Pero bajarme del barco en esta vida, nunca”, aseguró.

Libre desde diciembre

También habló el de Arroyo de la Miel de su frustrado fichaje por el Unión Berlín. “Primero me dijeron que no me podían inscribir en Europa. En una segunda llamada que al final no es esta cantidad... Que es menos. Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada siguiente tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté”, relató.

Isco tiene muy claro qué debe caracterizar al nuevo equipo en el que acabe enrolándose: “Un proyecto en el que pueda tener una continuidad, un equipo que quiera jugar al fútbol con un estilo asociativo, divertido... Estoy en un momento de mi carrera en el que, tras ganarlo todo, lo que quiero ahora es disfrutar. Por supuesto, a un nivel competitivo y si vienen más títulos, pues mejor... Soy joven y me quedan muchos años de fútbol a buen nivel. Ahora me toca demostrarlo”.

Isco en un Sevilla - Manchester City (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

“Tengo y tuve muchas ofertas de Qatar y Arabia, con grandes cantidades, pero yo quiero jugar, competir y divertirme”, llegó a confesar el ex del Real Madrid. “Tengo ganas de olvidar las malas experiencias que he tenido y de focalizarme en las buenas que están por venir”, sentenció.

