Etapa 16 del Tour de Francia: recorrido del 18 de julio, horario y perfil

Vingegaard y Pogacar en la decimoquinta etapa del Tour (AP Foto/Thibault Camus)

El mejor Tour de Francia para el ciclismo español desde 2015 se retoma este martes con una de las jornadas clave que quedan por disputarse: la única contrarreloj de esta edición de la Grande Boucle. Una cita a la que Carlos Rodríguez llega en tercera posición de la carrera, inmerso de lleno en la pelea por un podio que bien puede ser suyo este domingo. Una situación inédita para los nuestros en ocho años y que sería doblemente histórica, al tratarse esta de la primera participación del granadino en la prueba ciclista por excelencia.

La victoria de Rodríguez en Morzine, tercera de los corredores españoles en el Tour 2023, le ha colocado, de momento, en mejor posición que Adam Yates y Jai Hindley para ocupar el último puesto de honor en los Campos Elíseos el próximo domingo. Eso sí, sólo hay 77 segundos entre los tres y las pérdidas de tiempo pueden ser fatales en la semana decisiva de la ronda gala.

Te puede interesar: Carlos Rodríguez, a punto de rematar el mejor Tour para España desde 2015

Una en la que también va a decidirse la cuestión más importante del evento: su ganador. Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar mantienen más que abierta la pugna por el maillot amarillo, porque los 10 segundos que el danés le saca al esloveno no son, literalmente, nada. La lucha contra el crono que espera a la serpiente multicolor requerirá de la máxima concentración entre los favoritos para no perder comba antes de que regrese, ya de forma definitiva, la montaña.

Horario y recorrido de la decimosexta etapa del Tour de Francia 2023

Los 22,4 kilómetros entre Passy y Combloux se presumen bastante exigentes. Tanto es así que incluso es posible que veamos a algunos ciclistas dejar de lado la tradicional ‘cabra’ de las contrarrelojes y apostar, en esta ocasión, por la bicicleta normal de carretera. Al menos, de cara al tramo final del recorrido, que incluye una ascensión de segunda categoría (2,5 km al 9,4%).

Te puede interesar: Carlos Rodríguez se corona en una de las etapas reina del Tour

La decimosexta etapa del Tour de Francia 2023 (Tour de Francia)

Habrá que estar muy atentos, sobre todo, a los últimos siete kilómetros, con una tendencia ascendente constante y un desnivel de 400 metros. La primera salida del día está prevista para las 13:05 horas. Para ver rodar a los diez primeros clasificados, habrá que esperar hasta las 16:42. Vingegaard, como líder, no saldrá hasta las 17, así que la última llegada está prevista para las 17:36 aproximadamente.

La contrarreloj individual de este Tour de Francia podrá seguirse en televisión a través de Eurosport 1, Teledeporte, Eitb y La 2. “Hice un reconocimiento después de la Dauphiné y es una crono bastante dura. La verdad es que no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal, espero que sea lo primero, pero lo que está claro es que tengo que dar el máximo, ya que va a ser una etapa bastante importante”, declaró Carlos Rodríguez antes de que el cronómetro dicte sentencia.

Seguir leyendo: