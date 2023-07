Carlos Rodríguez se corona en una de las etapas reina del Tour de Francia por delante de Pogacar y Vingegaard

Carlos Rodríguez celebra su triunfo de etapa en el Tour de Francia (REUTERS).

El ciclismo español vuelve a sonreír en el Tour de Francia. Después de que Pello Bilbao rompiera el martes una sequía de cinco años sin victoria española en la Grande Boucle e Ion Izaguirre se llevase un día más tarde la undécima etapa, otro español, esta vez Carlos Rodríguez, se ha impuesto en el Joux Plane por delante de Pogacar y Vingegaard. En medio de la batalla colosal, otra más en esta edición del Tour, entre los dos mejores ciclistas, el de Ineos apretó en el descenso del Morzine para doctorarse en su debut en la ronda gala.

🌟 𝙃𝘼 𝙉𝘼𝘾𝙄𝘿𝙊 𝙐𝙉𝘼 𝙀𝙎𝙏𝙍𝙀𝙇𝙇𝘼 𝙀𝙉 𝙈𝙊𝙍𝙕𝙄𝙉𝙀 𝙔 𝙎𝙐 𝙉𝙊𝙈𝘽𝙍𝙀 𝙀𝙎 𝘾𝘼𝙍𝙇𝙊𝙎 𝙍𝙊𝘿𝙍𝙄́𝙂𝙐𝙀𝙕



Qué bajada. Qué valiente. Sin miedo ante Pogacar y Vingegaard.



Y A DOS SEGUNDOS DE UN PUESTO DE PODIO EN EL TOUR.#TDF2023 #TourRTVE15J pic.twitter.com/cBFJY80X94 — Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2023

“Ha sido un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena. He conseguido la victoria y ni me lo creo. Creía que no sería posible y lo he podido conseguir gracias al trabajo de todo el equipo, que ha estado de diez hoy y todos los días. Me he centrado en hacer la mejor carrera posible. No he empezado con las mejores sensaciones y he tenido un pinchazo antes de Ramaz, pero no me ha pasado mucha factura y en el Col de Joux Plane las sensaciones han sido bastante buenas. Me he centrado en hacer la mejor subida posible y también la bajada. Iba a hacer la mejor etapa posible, ya fuera buscar el podio o no”, explicó tras proclamarse vencedor de la etapa.

Triunfo en medio del caos que le aupa al podio

El Tour de Francia afrontaba una de sus etapas reinas con la segunda jornada alpina. Un recorrido corto, 152 kilómetros entre Annemasse y Morzine Les Portes du Soleil, pero exigente con tres duros ascensos antes de coronar el Joux de Plane. Era uno de los días marcados en rojo por los ciclistas de la general. Comenzó la etapa de manera accidentada con la primera caída masiva de esta edición del Tour en los primeros kilómetros de etapa.

Carlos Rodríguez celebra su triunfo de etapa en el Tour de Francia (REUTERS).

El director decidió neutralizar la carrera para que todos los implicados recibieran atención médica. Los más damnificados fueron Pedrero, ciclista español del Movistar que debutaba en el Tour y Louis Meintjes que luchaba por el top-10 de la general. Ambos tuvieron que abandonar la carrera. Pedrero, con una fracutra de tres costillas, se ha convertido en el cuarto ciclista nacional que no puede seguir en el Tour. Ya sólo quedan diez de los 14 que iniciaron la ronda gala hace dos semanas. Enric Mas, Luis León Sánchez y David de la Cruz, los otros tres que ya no están, todos ellos por caídas.

El triunfo de Carlos Rodríguez unido a la caída de Hindley, le permiten colarse en el podio de la general a falta de siete etapas por disputarse. La ventaja respecto al australiano es mínima, de sólo un segundo, por lo que las próximas jornadas se antojan de máxima dificultad para retener el tercer escalón del podio. Aunque si una cosa ha quedado claro es que Carlos Rodríguez está preparado para ello. El ciclismo español no ha muerto, está resucitando.

