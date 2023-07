Adrià se queda sin palabras cuando su cita de ‘First Dates’ le cuenta su fantasía sexual: “Estar con un chico que quiera hacer de perro”

Virginia y Adrià en First Date (Cuatro)

Adriá tiene 29 años y se ha trasladado desde Barcelona a Madrid para buscar el amor en ‘First Date’. Según ha asegurado, le encanta escuchar a la gente, tanto que se va cada fin de semana al centro para que la gente se desahogue con él. Además, tiene claro que lo que busca en una chica, le gusta que sea valiente y optimista y, sobre todo, que le deje ser él mismo. Nada más ver a su cita, Virginia, le ha llamado la atención, algo mutuo, ha confesado ella.

Durante la cena han utilizado una tarjeta de “rasca y pregunta” para conocerse más en profundidad y explorar sus compatibilidades en todos los sentidos. Y es que, una de las preguntas que han aparecido ha sido sobre las fantasías sexuales. Adriá ha revelado que es lo que más le gusta, pero si él ha hablado con sinceridad a su cita, ella lo ha hecho todavía más. Tanto que le ha dado sin palabras.

Adrià ha revelado: “A mí lo que me da más morbo son las chicas con las que se pueda hablar abiertamente de todo, que podamos decir qué es lo que nos gusta en el sexo, hablarlo y que sea abierta a probar”. Sin embargo, ella se ha centrado más en el tema sexual y ha confesado: “No sé si me da morbo o no, pero siempre he querido probar estar con un chico que quiera hacer de perro”. A lo que ha añadido: “Que si se porta mal tiene castigo y que si se porta bien, tiene regalito. Le pones una correa con su nombre y todo”.

Una confesión que Adrià no comparte, ya que asegura que no le va. Algo que Virginia ha lamentado: “Me hubiese encantado que hubiese dicho que sí a lo del perro, eso habría sumado puntos”. Eso sí, ambos han acudido a locales de intercambios de parejas, han afirmado.

Adrià cambió su fecha de su cumpleaños

Llegados a un punto de la cita, Adrià le ha preguntado a Virginia si cree en el horóscopo. “No sé hasta qué punto me los creo. Yo solo sé que soy Géminis. No sé más”, ha explicado. Tras ello, él ha revelado que decidió cambiar el suyo y, por tanto, cambiar también su fecha de cumpleaños. En concreto, el cumpleaños de Adrià ha pasado este año de ser el 27 de diciembre al 7 de septiembre, porque, según ha afirmado, “pilla mejor”.

Además, ha añadido que su cumpleaños real es en plenas Navidades y que eso no le gustaba, por lo que decidió cambiarlo a principios de septiembre, que encajaba más con lo que él quería. “Es un chico poco común. Hace falta más gente así”, confesó Virginia.

