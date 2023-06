‘Sálvame’ tendrá una nueva vida en Netflix con un reality en el que ocho colaboradores buscarán trabajo en América

Los colaboradores de 'Sálvame'. (MEDIASET)

Sálvame ha anunciado este viernes 23 de junio lo que ya era un secreto a voces. Tras su final en Telecinco, el formato de La Fábrica de la Tele tendrá una nueva vida en Netflix con un reality en el que ocho colaboradores viajarán hasta América para buscar empleo.

La noticia, que ya había sido adelantada por el periodista Rocco Steinhäuser en Versió RAC1, no había sido confirmada oficialmente por la productora, que ha preferido anunciarla en directo y citando a El País, quizás como venganza a la filtración del final de Sálvame que fue publicada en El Mundo.

Sea como fuere, el nuevo proyecto del universo Sálvame ya es una realidad. De hecho, la plataforma ha publicado un vídeo promocional en el que se puede ver a Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, María Patiño, Terelu Campos, Lydia Lozano, Chelo García Cortés y Víctor Sandoval recorriendo las instalaciones de Netflix en Madrid.

AHORA ME TOCA A MÍ pic.twitter.com/w813vIGYr8 — Netflix España (@NetflixES) June 23, 2023

Dos ausencias

Sálvame se ha despedido definitivamente de su audiencia este viernes con un programa especial de cuatro horas que se ha convertido en una gran fiesta en la que no han faltado la música, las risas y la nostalgia. Pero, como en todo último adiós, las lágrimas también han formado parte de esta última emisión que, además, ha estado marcada por dos notables ausencias.

Jorge Javier Vázquez ha sido el gran ausente del final de Sálvame. El presentador, que ha estado al frente del programa en estos 14 años de emisión ininterrumpida, no ha podido estar en la última emisión debido a su baja médica, por lo que el formato de La Fábrica de la Tele ha querido homenajearle con un emotivo vídeo que reivindica su papel fundamental en la historia del espacio vespertino.

Pero el catalán no ha sido el único que no ha podido despedirse de la audiencia y del histórico programa. Carlota Corredera tampoco ha tenido la oportunidad de estar en el plató. La presentadora abandonó el programa hace más de un año y, tras un proyecto fallido en la cadena, Mediaset ha acabado descartándola de su plantel de presentadores, incluso ha retirado su foto del pasillo.

Nuevos espacios

Sandra Barneda y César Muñoz, en una imagen promocional de 'Así es la vida'. (Mediaset España)

Poco después de confirmarse de manera oficial la cancelación de Sálvame, Telecinco anunciaba que Sandra Barneda será la encargada de tomar el relevo de las tardes durante el verano. Lo hará con un programa sin fecha de estreno llamado Así es la vida, producido por Cuarzo y que estará centrado en la actualidad y el mundo del corazón.

Terminada la temporada estival será Ana Rosa Quintana quien tome el mando. La periodista conducirá su propio formato en la franja vespertina, el cual estará producido por su compañía, Unicorn Content. “A partir de septiembre, haré mudanza a las tardes. (...) Me lo ha pedido la cadena. Le tengo que agradecer a la cadena 19 años de apoyo, éxito y tranquilidad. Cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de todo lo que me ha dado”, expresaba en El programa de Ana Rosa hace unas semanas.

