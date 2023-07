Feijóo dice que le gusta el gobierno de coalición con Vox en Extremadura, pero advierte de que puede cesar a su consejero

Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, este lunes en TVE.

El candidato del PP a las elecciones del 23J, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que está conforme con el gobierno de coalición con Vox en Extremadura. “Hay un gobierno que tiene estabilidad”, ha asegurado el presidente del PP en una entrevista en La Hora de la 1 de RTVE. Sin embargo, ha advertido de que el PP está pendiente de comprobar cómo sale la coalición, “puede haber un gobierno de líos y divisiones o un gobierno sensato y homologado”, ha admitido, y en este sentido ha advertido de que su partido puede cesar al consejero designado por Vox.

“Es un señor que ha planteado Vox y el resto del gobierno es del PP, que puede nombrar y cesar a la persona que Vox ha puesto de consejero”, ha subrayado tras reconocer que no conoce al responsable de la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, puesto que Vox aún no ha confirmado su nombre.

El Partido Popular ya gobierna en tres comunidades autónomas con Vox, además de en más de 150 ayuntamientos, sin embargo, insiste en que ha planteado un gobierno “sin extremos” y el PSOE “se ha negado”. Feijóo se refiere a su insistente propuesta de que gobierne la lista más votada que, en cualquier caso, incumplió con el gobierno de María Guardiola en Extremadura, que aunque empató a escaños, perdió a votos frente a Emiliano García Page (PSOE).

“Quien impide (el gobierno en solitario del PP) en Extremadura, es su partido”, ha remarcado el candidato. También ha echado balones fuera a nivel nacional, donde no ha descartado pactar con Vox si gana y el PSOE no se abstiene en su investidura, lo que a su juicio no sería “responsabilidad exclusiva” de su partido.

“No creo que sea responsabilidad exclusiva del PP dar estabilidad al país, no asumo esa responsabilidad”, ha manifestado.

Voto por correo

Feijóo ya reculó el pasado jueves tras sembrar dudas sobre el voto por correo. Pidió a los carteros que trabajen “con independencia de sus jefes” para que la documentación sea repartida antes de que venza el plazo, lo que provocó críticas por parte de la oposición e incluso una llamada de atención de la propia empresa.

Este lunes, ha admitido que no tiene “ninguna duda” sobre el sistema de voto por correo, que se produce “con normalidad”. Se ha amparado en las críticas de los sindicatos para señalar que faltan “refuerzos” ante la “avalancha” de votos por correo porque “nunca ha habido tanta solicitud” y los directivos no lo habían previsto.

“Nos han criticado solo por pedir que se pueda votar. El voto no es un objeto postal, es un derecho constitucional”, se ha defendido, y aunque ha reconocido que se han ampliado los recursos y el horario de las oficinas, ha indicado que su partido estará pendiente hasta que haya datos oficiales que digan que todo el mundo que ha pedido votar, ha podido hacerlo.

