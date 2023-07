Hana Jalloul (PSOE): “Tendríamos que haber trabajado más la comunicación, pero se estaba gobernando el país”

Hanna Jalloul, candidata al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. (HELENA MARGARIT)

Hana Jalloul (Zaragoza, 1978) es secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE y entre 2020 y 2021 fue secretaria de Estado de Migraciones. La también exdiputada de la Asamblea de Madrid atiende a Infobae España para hacer una valoración de la campaña electoral, las fakes news, de la legislatura del gobierno de coalición, del acoso mediático al que ha sido sometido Pedro Sánchez y de una posible abstención del PSOE en caso de victoria electoral del PP para que Vox no entre en el Gobierno.

Pero además, Jalloul se adentra en dos de los momentos más complicados para el PSOE y Pedro Sánchez en materia de política internacional: el primero, la masacre de la valla de Melilla del pasado año pasado donde murieron casi 40 personas. El segundo, la carta del presidente a Marruecos, donde aceptaba que el Sáhara Occidental fuese una autonomía del reino de Mohamed VI.

Pregunta: Hace unos días, Feijóo ponía en duda la legitimidad de Correos y dejaba abierta la puerta para hablar de amaños. El tono trumpista del PP logra posicionar sus debates y no los del PSOE y Sumar, pero además, no sé qué valoración hace sobre ello, los peligros que entraña.

Respuesta: Es muy peligroso. Es una tendencia populista que ya la hemos visto con Trump, pero también durante las elecciones del 28-M, cuando insinuaron que iba a haber pucherazo. Luego ganan y no pasa nada. Es importante decir que nosotros respetamos los procesos y nunca deslegitimamos los procedimientos, les hemos felicitado cuando han ganado y listo, porque esto es la fiesta de la democracia y porque tenemos que dar ejemplo.

Cosas como cuestionar a Correos es poner en peligro las instituciones democráticas. Correos es una institución muy seria y hay muchos trabajadores, es hablar mal de ellos también. No hay que hacer campañas tan embarradas, tenemos que hablar de lo que le importa a los ciudadanos y de nuestra gestión. Tenemos la inflación más baja de la media europea, dimos ayudas en pandemia...

P: Pero esos discursos, aunque sean mentira, les sirven para ganar el espacio mediático.

R: Sí, pero si bajamos al barro como ellos, ellos bajan más y quien pierde es el ciudadano. Hay que dar ejemplo siempre. Tener un candidato a la presidencia como Feijóo, que no para de mentir, no creo que sea algo que guste a los ciudadanos. Quita el foco de lo importante, porque son titulares muy llamativos y se quedan la narrativa del día.

P: Las encuestas, en el mejor de los casos, dicen que el resultado de las próximas elecciones generales es ajustado, cuando no les da como derrotados. Ha sido un gobierno que ha realizado muchas políticas sociales, pero gran parte de la población les rechaza. Si echa la vista atrás, ¿qué autocrítica hace? ¿Qué ha fallado a la hora de comunicar?

R: El presidente es muy trabajador, es muy constante, claro, disciplinado, se lo prepara todo... Es una persona con un carisma muy particular. Cuando le dicen que por qué no ha aparecido más... es que estaba gestionando el país. Un día en la cumbre de la OTAN, otro en Bruselas, otro en Consejo de Ministros..., es una persona que llega a todo.

Visto con perspectiva tendríamos que haber trabajado más la comunicación, pero es que no lo hemos tenido fácil. No todos los medios nos lo ponen fácil. No puedes pensar en dar una rueda de prensa para caer bien. En momentos como la pandemia o el estallido de un volcán en La Palma no puedes decirle a la gente: oye, si no te importa, aunque tu casa se ha quemado, voy a hacer una rueda de prensa para demostrar que soy una persona implicada. Tal vez hubiéramos tenido que combatir las narrativas en los medios, pero es que estábamos en un contexto de guerra.

P: Uno de los momentos más criticados del Gobierno fue la crisis en la valla de Melilla en junio de 2022 con al menos 37 muertos. ¿Calificaría la gestión de ‘buena’ como hizo Marlaska?

Yo fui secretaria de Estado entre 2020 y 2021 y en ese año tuve una crisis de 23.000 migrantes, se gestionó bien. Las fronteras estaban cerradas [por la covid-19] y en ese escenario de crisis a todos los niveles y tienes que ser profesional, con muchas PCRs... y fue la frontera más segura. Se hizo muy bien, pero es que no tenías tiempo para nada.

No me quiero meter en temas de otros ministerios. A nivel humanitario, cuando fallece gente, siempre es doloroso para todo el mundo y aunque se hubiera gestionado de la mejor manera, hablamos de vidas humanas y eso siempre está ahí. He sido secretaria de Estado, tuve saltos en la valla que tuve que afrontar y no es fácil, tampoco para ellos, que se juegan la vida y se nos olvidan sus historias. Las mujeres que veíamos en Canarias, muchas eran violadas o torturadas, eso está ahí, que no se nos olviden.

No quiero entrar en la gestión del ministro, pero todos los países tenemos que replantearnos la relación con países de origen y tránsito para que estas cosas no sucedan. Va a haber una crisis y una hambruna en el Sáhara de más de 40 millones de personas, eso crea presión en los países del norte, así que hay que colaborar. Además, no está mal recordar que la migración ilegal no es tanta, este imaginario de los saltos y las pateras no es real, es mucho más pequeña.

P: ¿Marlaska debería haber dimitido?

Eso es una decisión personal. El ministro también ha sufrido mucho, no ha sido una legislatura fácil para él. El Ministerio de Interior es más complicado, son fronteras y seguridad. En Europa hemos tenido muchos problemas de terrorismo y la seguridad tiene que estar ahí, por eso es un ministerio necesario. Son la cara menos amable, pero previenen de muchos males. Siempre se lleva la parte más dura, pero no ha sido una legislatura fácil.

P: El otro gran tema ha sido la carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos donde se veía bien que el fin del conflicto con el Sáhara Occidental pasara por convertir a los saharauis en una autonomía de Marruecos. ¿Sabría explicar ese cambio de postura?

R: Lo tengo muy claro. No hay un cambio de postura porque Zapatero ya habló de una autonomía y otro tipo de salidas. Creo que es una politización de un tema donde tenemos que entender que nuestra relación con Marruecos es importante por muchos temas: terrorismo, migraciones... y el que diga que no, miente. No nos metemos para nada en la relación entre el Sáhara y Marruecos, lo tiene que dirimir Naciones Unidas y no nos movemos de ahí. Lo otro es sólo una opinión, pero máximo respeto a las decisiones que deba tomar Naciones Unidas. España como país no se ha metido y nunca ha dicho que vayamos a dirimir problemas, se dio una opinión. Lo que tenga que pasar con el Sáhara y Marruecos se decidirá entre ambas partes en el espacio de Naciones Unidas.

Es importante poner en contexto que el mundo árabe tiene políticas estancadas desde hace años. Otro ejemplo es Palestina, que llevan así desde 1948, y el Sáhara lleva así desde 1975. Como país progresista quieres que haya cierto tipo de movimientos hacia el futuro, por los jóvenes, por la estabilidad. Lo importante son la vida de las personas, pero nunca nos hemos metido en las decisiones que se puedan llevar a cabo en Naciones Unidas.

P: Para concluir. En caso de victoria del PP en las próximas generales, ¿el PSOE se abstendría para evitar que Vox entre en el gobierno?

R: No sé qué puede pasar, pero nosotros ya nos abstuvimos una vez, ya hicimos eso. Hemos sido generosos con el PP, pero a la inversa nunca sucede. Nosotros ahora vamos a ganar elecciones, no vamos a pensar otras cosas.

